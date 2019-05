Brave Kids w Gdańsku. Po raz pierwszy dzieci z 20 krajów świata zagoszczą na Pomorzu

Różnią się praktycznie wszystkim - językiem, środowiskiem, z którego pochodzą, wyznaniem, doświadczeniami życiowymi i artystycznymi talentami. Łączy je jednak równie dużo - otwartość na drugiego człowieka, chęć wspólnego tworzenia, niebywała umiejętność przełamywania barier i ograniczeń świata dorosłych. Co wychodzi z takiego pomieszania doświadczeń i umiejętności - już niedługo przekonać się będą mogli także mieszkańcy Gdańska.

Rusza 10. edycja Brave Kids, polskiego projektu artystyczno-edukacyjnego, podczas którego spotykają się dziecięce grupy artystyczne z całego świata. Często pochodzą z terenów dotkniętych konfliktami i ubóstwem, z domów dziecka, ale też z krajów zachodnich borykających się z problemami globalizacyjnymi.

Podstawę ich dialogu stanowi uniwersalny język - czyli sztuka.

W poprzednich edycjach Brave Kids wzięło udział łącznie 1,5 tysiąca dzieci ze 180 grup artystycznych, a w swoich domach gościło je 500 polskich rodzin z trzynastu miast. Projekt realizowany jest również zagranicą - w tym roku m.in. w Estonii, Indiach, Gruzji i Rumunii.

A wszystko zaczęło się od pomysłu niezwykłego człowieka - dr. Akonga Tulku Rinpoche, tybetańskiego lamy, lekarza i filantropa, założyciela organizacji charytatywnej ROKPA International, która od ponad 35 lat prowadzi projekty pomocowe oraz edukacyjne m.in. w Nepalu, tybetańskiej części Chin, Afryce Południowej, Zimbabwe, ale także w Europie. Pomysł podchwycił Grzegorz Bral, szef wrocławskiego Stowarzyszenia Pieśń Kozła.

W tegorocznej edycji Brave Kids weźmie udział ponad 300 dzieci z 20 krajów świata. Młodzi artyści przez dwa tygodnie będą mieszkać u polskich rodzin we Wrocławiu, Rzeszowie, Lesznie, Radziejowicach, Białymstoku i Gdańsku. Na Pomorzu będą zagoszczą po raz pierwszy.

Ważnym aspektem tej inicjatywy jest zaangażowanie społeczności lokalnej. Dzieci uczestniczące w projekcie mieszkają bowiem w domach lokalnych rodzin. Dla miejscowych, goszczących Brave Kids, to wyjątkowa lekcja - nie tylko cierpliwości i szczodrości, ale i bliskości często całkiem odmiennego świata, a niejednokrotnie przyjaźń na całe życie. W tym czasie wezmą udział w warsztatach, wspólnie przygotowując jedyne w swoim rodzaju spektakle. Wyjątkowe przedsięwzięcie jest kolażem kultur i tradycji, odległych od siebie o tysiące kilometrów. Dzieciaki udowadniają, że w ciągu kilku tygodni, dzieląc się swoim doświadczeniem i umiejętnościami, potrafią przygotować pokaz będący symbolem pokoju, przyjaźni i głosu dzieci.

W Trójmieście z przedstawieniem wystąpią 26 lipca w ramach Festiwalu Kultur „Okno na Świat”.

- Do Gdańska 13 lipca przyjedzie 28 osób (22 dzieci i 6 liderów) z Litwy, Indii, Iranu i Salvadoru - mówi Weronika Figurska-Zięba, gdańska koordynatorka projektu. - „Dzielne dzieciaki” (ang. Brave Kids) będą mieszkały dwójkami, choć możliwe jest przyjęcie większej liczby dzieci. Staramy się dobrać rodziny tak, aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo. Obecnie poszukiwane są rodziny, które ugoszczą dzieci i liderów tych grup.

- Do projektu zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, które dysponują jednym pokojem w domu lub mieszkaniu, który w całości będzie udostępniony dzieciom. Jest to ważne, by miały miejsce, w którym mogą poczuć się komfortowo, ale też po prostu odpocząć i odetchnąć po warsztatach, bo to będzie wyczerpująca praca. Będą się one odbywały w godzinach 9.30-17. Poza tymi godzinami uczestnicy znajdują się u rodzin i z nimi spędzają swój czas.

To wyjątkowa szansa dla tych, którzy chcieliby pokazać dzieciom polską kulturę, a jednocześnie poznać zwyczaje z krajów pochodzenia młodych twórców. Przez kilkanaście dni, goszcząc ich w swoich domach zapewnią im nie tylko nocleg, transport i wyżywienie, ale także przybliżą im Polskę. Chętni do udziału w projekcie mogą wysłać swoją aplikację do projektu za pośrednictwem oficjalnej strony przedsięwzięcia. Oprócz warunków mieszkaniowych, znajomości języków czy doświadczenia w wolontariacie, pod uwagę brana jest również obecność czworonogów w domu.

- Przy rozmieszczaniu uczestników będziemy zwracać na to szczególną uwagę - tłumaczy koordynatorka. - Wiadomo, że do takiej rodziny nie będzie mógł trafić uczestnik z uczuleniami. Nie wyklucza to jednak udziału w projekcie.

Na 10 maja zaplanowano spotkanie organizacyjne dla rodzin przyjmujących dzieci, które odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności. Do tej pory ponad swój dom dla dzieci z dalekich i bliskich zakątków świata otworzyło ponad 400 polskich rodzin.