Brave Kids w Gdańsku. Po raz pierwszy dzieci z 20 krajów świata zagoszczą na Pomorzu

To już ostatnia szansa dla mieszkańców Trójmiasta, by zaprosić dwójkę z 30 młodych artystów z najdalszych zakątków globu do swoich domów. W tym roku, po raz pierwszy w historii Gdańska, do miasta przyjadą uczestnicy unikatowego na skalę światową, wrocławskiego projektu Brave Kids - apelują organizatorzy.

- Do Gdańska 13 lipca przyjedzie 34 osoby z Litwy, Indii, Iranu i Salvadoru - mówi Weronika Figurska-Zięba, gdańska koordynatorka projektu. - „Dzielne dzieciaki” (ang. Brave Kids) będą mieszkały dwójkami, choć możliwe jest przyjęcie większej liczby dzieci. Staramy się dobrać rodziny tak, aby dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo. Obecnie poszukiwane są rodziny, które ugoszczą dzieci i liderów tych grup.

- Do projektu zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, które dysponują jednym pokojem w domu lub mieszkaniu, który w całości będzie udostępniony dzieciom. Jest to ważne, by miały miejsce, w którym mogą poczuć się komfortowo, ale też po prostu odpocząć i odetchnąć po warsztatach, bo to będzie wyczerpująca praca. Będą się one odbywały w godzinach 9.30-17. Poza tymi godzinami uczestnicy znajdują się u rodzin i z nimi spędzają swój czas.

To wyjątkowa szansa dla tych, którzy chcieliby pokazać dzieciom polską kulturę, a jednocześnie poznać zwyczaje z krajów pochodzenia młodych twórców. Przez kilkanaście dni, goszcząc ich w swoich domach zapewnią im nie tylko nocleg, transport i wyżywienie, ale także przybliżą im Polskę. Chętni do udziału w projekcie mogą wysłać swoją aplikację do projektu za pośrednictwem oficjalnej strony przedsięwzięcia. Oprócz warunków mieszkaniowych, znajomości języków czy doświadczenia w wolontariacie, pod uwagę brana jest również obecność czworonogów w domu.