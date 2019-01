Brutalne gimnazjalistki z Gdańska znów przed sądem. Prawomocny wyrok łagodniejszy dla jednej z nich

Cztery dziewczyny trafią do ośrodków wychowawczych, a jednej z nich grozi "poprawczak". Trzy kolejne będą mieć kuratora. Ten wyrok sądu I instancji w apelacji został złagodzony tylko w stosunku do jednej z gimnazjalistek: zamiast ośrodka Karolinę B. czeka opieka kuratora. To sądowy finał głośnej sprawy całego szeregu pobić nieletnich dziewczynek, z których najmłodsza miała tylko 10 lat.