Budowa Nowej Bulońskiej Północnej. Nocne prace w rejonie ulic Jabłoniowej i Kartuskiej w Gdańsku. Zmiana organizacji ruchu [mapy]

W nocy ze środy na czwartek zamknięty dla ruchu zostanie wjazd na al. Armii Krajowej od strony ul. Limbowej (rejon Straży Pożarnej) w kierunku centrum. Zmiana w ruchu wprowadzona zostanie w środę (03.07) wieczorem, ok. godziny 21 i obowiązywać będzie do godziny 6 rano dnia następnego (04.07). Wjazd na al. Armii Krajowej w kierunku obwodnicy będzie otwarty.

Zmiany na ul. Kartuskiej 5.07.2019 – 6.07.2019

W nocy z piątku na sobotę, na wysokości skrzyżowania ul. Kartuskiej z budowaną ul. Nową Bulońską Północną (przy stacji paliw), na odcinku ok. 150 m obowiązywał będzie ruch wahadłowy. Zmiana w ruchu wprowadzona zostanie w piątek (05.07) ok. godziny 21 i obowiązywać będzie do godziny 12 dnia następnego (06.07).