Budowa tunelu dla pieszych pod ul. Wilanowską w Gdańsku przebiega zgodnie z planem. Ulicę trzeba było rozebrać, aby położyć konstrukcję przejścia. Obecnie trwa odbudowa nasypu nad tunelem. Prace mają się zakończyć w październiku, ale ulica Wilanowska ma być przejezdna od września 2018.

Budowa tunelu pod ul. Wilanowską. Co już wykonano?

Zamknięcie ulicy Wilanowskiej. Zmiany w ruchu



Rewitalizacja Jaru Wilanowska. Co się zmieni?

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

33-metrowy tunel połączy dwie części Jaru Wilanowska i będzie służył pieszym i rowerzystom. Jar zyska też nową przestrzeń rekreacyjną.Aby móc wykonać 10-metrowy wykop pod tunel, wykonawca, firma Eurovia, rozebrał istniejącą dotychczas drogę na odcinku ok. 150 m.W lipcu zakończył się montaż stalowych elementów tunelu. 330 stalowych elementów konstrukcji, ważących po 150 kg każdy, połączyło 7000 śrub.Obecnie (początek sierpnia 2018) trwa zasypywanie tunelu i odtwarzanie nasypu.- Ulewa, która przeszła nad Chełmem 1.08.2018 r. na szczęście w żaden sposób nie wpłynęła na tempo prac - zapewnia Aneta Niezgoda z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Nie odnotowano żadnych uszkodzeń związanych z ulewnym deszczem i burzą.- W związku z tym, że budowa tunelu wymaga w pierwszej kolejności wykonania głębokiego wykopu, konieczne było zamknięcie ulicy Wilanowskiej na odcinku wykonywanych prac i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Na wysokości Jaru, ul. Wilanowska jest nieprzejezdna i niedostępna dla pieszych. Objazd wszystkich pojazdów wyznaczony został przez al. Vaclava Havla. Prace polegające na budowie tunelu potrwają przez okres wakacyjny - poinformowała, z nadzorującej inwestycję Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.Zakończenie robót przewidziano na koniec października 2018 r., ale przejezdność ul. Wilanowską zostanie zapewniona we wrześniu.Istniejąca część rekreacyjna zostanie uzupełniona o nowe miejsca zabawy i rekreacji, łąki i nowe trawniki. Nie zabraknie też nasadzeń drzew i krzewów. Zbudowane zostaną ścieżki, po których będzie można wygodnie spacerować i pobiegać, zainstalowane zostanie także oświetlenie i monitoring. Na terenie jaru zaplanowano też skwer ze stawkiem, miejsce do ćwiczeń Tai Chi, a nawet place sąsiedzkie.Najmłodsi goście jaru zyskają nowy plac zabaw „Lokomotywa”, a trochę starsi plac sprawnościowy oraz linowy. Nie zabraknie również małej architektury. Dodatkowo zaplanowano budowę budek lęgowych, domków dla owadów i karmników dla ptaków.Wykonawcą jest firma. Realizacja zadania potrwa do października br. Łączny koszt inwestycji wynosi 5,7 mln zł, w tym koszt budowy tunelu to