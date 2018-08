Miejscy urzędnicy kończą już weryfikację formalną projektów zgłoszonych do nowej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie na najlepsze po wakacjach.

- Kończymy jeden z kluczowych etapów budżetu obywatelskiego - okres weryfikacji złożonych przez mieszkańców propozycji. Dzięki temu będziemy mogli określić listę projektów do głosowania, a także wskazać, które projekty z różnych przyczyn nie są możliwe do realizacji-Już jednak wiadomo, że pod głosowanie mieszkańców, które odbędzie się między 10 a 24 września, trafi co najmniej 250 projektów.W pierwszej połowie lipca wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki miejskie zakończyły sprawdzanie, które ze zgłoszonych przez mieszkańców wniosków mogą zostać zrealizowane w latach 2019/2020. Ponad 250 projektów otrzymało już pozytywną ocenę pod względem możliwości wykonania, natomiast w przypadku wielu projektów trwają jeszcze rozmowy z wnioskodawcami na temat zmian, które należy wprowadzić, by projekt mógł być zrealizowany.- Najczęściej rozmowy te dotyczą zmiany kosztu projektu czy możliwego do wykonania zakresu. Termin prac Zespołu Konsultacyjnego został przedłużony do 10 sierpnia. Potem przekażemy ostateczną liczbę projektów przekazanych do wrześniowego głosowania- tłumaczy Anna Iwanowska.W ostatni wtorek odbyło się spotkanie, na którym Zespół Konsultacyjny ds. budżetu Obywatelskiego zajmował się negatywnie zaopiniowanymi projektami. Dotąd odrzucono ich ok. stu.Do rozdysponowania w jej ramach jest w sumie 19, 8 mln zł. Z tego 15, 8 mln zł to kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe, a blisko 4 mln zł na projekty ogólnomiejskie.-Jeszcze przed rozpoczęciem wrześniowego głosowania, zgodnie z rekomendacjami Zespołu powołanego do wypracowania działań zwiększających bezpieczeństwo, przeprowadzimy wraz z mieszkańcami test systemu elektronicznego, przygotowany przez firmę Asseco Data Systems S.A. Po oddaniu głosu każda osoba głosująca otrzyma potwierdzenie przyznania swoich punktów- wskazuje Anna Iwanowska.To pokłosie skandalu, jakim zakończyła się ostatnia edycja Budżetu Obywatelskiego.Urzędnicy, by wyjść z kryzysowej sytuacji, zdecydowali o przeprowadzeniu dodatkowego tzw. dogłosowania dla osób, których głosy nie zostały uwzględnione. To rozwiązanie spotkało się jednak z falą krytyki. W efekcie spora część osób się zniechęciła i nie zagłosowała w dogłosowaniu już wcale. A jego wyniki niewiele zmieniły w tych pierwotnych- błędnie podanych.-Ubiegłoroczny operator systemu obsługującego głosowanie - firma Implyweb, na mocy pozasądowej ugody z Gminą Miasta Gdańsk, wpłaciła na konto Urzędu Miejskiego kwotę 71 009,35 zł. Jest to równowartość kosztu wszystkich działań podjętych w celu przeprowadzenia dodatkowego głosowania w tym m.in. nowego systemu elektronicznego, przeprowadzenia dodatkowej kampanii promocyjnej i wiadomości SMS wysyłanych do mieszkańców - i