Budżet Obywatelski 2020 w Gdańsku. Do 15 kwietnia każdy będzie mógł złożyć swój projekt [Harmonogram]

Oficjalnie to dopiero za parę dni -19 marca rozpocznie się 7. edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Do 15 kwietnia każdy będzie mógł złożyć projekt, czyli zgłosić propozycję co zmienić w swojej dzielnicy lub w mieście.

Budżet Obywatelski 2020 w Gdańsku. Kwota do rodysponowania

Dwa tygodnie przed startem naboru zaczynają się przygotowania – zarządzenie rozpoczynające konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego to jedno z pierwszych zarządzeń nowej prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

W dokumencie określony został m.in. harmonogram tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, wzór formularza wniosku i kwoty dla poszczególnych dzielnic oraz kwota całościowa BO2020.

Kwota budżetu obywatelskiego na 2020 rok to 18 543 609 zł. Jest to suma kwoty podstawowej w wysokości 18 000 000 zł oraz kwoty środków, które nie zostały rozdysponowane w części dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku w wysokości 543 609 zł - podaje Jędrzej Sieliwończyk z UM w Gdańsku.

Budżet Obywatelski 2020 w Gdańsku. Harmonogram:

20 marca – 16 kwietnia 2019 r. – zgłaszanie projektów;

17 kwietnia – 31 lipca 2019 r. – weryfikacja projektów;

do 20 sierpnia 2019 r. - losowanie numerów projektów do głosowania;

9 – 23 września 2019 r. – głosowanie;

do 30 września 2019 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Budżet Obywatelski 2020 w Gdańsku. Zmiany niektórych zasad

Do tej pory złożyć projekt i głosować mogli mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. Według nowych zasad, każda osoba mieszkająca w Gdańsku może wziąć udział w budżecie obywatelskim (brak wymogu zameldowania został zniesiony dwa lata temu).

Kolejne nowości to: możliwość zgłaszania projektów związanych z rekreacją czy sportem na terenach nie będących własnością miasta, ograniczenie liczby podpisów poparcia pod propozycją projektu do jednego (zmiana ta wynika z nowych zapisów w ustawie o samorządzie gminnym), 200 punktów poparcia dla projektu ogólnomiejskiego w głosowaniu jako warunek przy wyborze projektów do realizacji.

W tym roku w budżecie obywatelskim nowością jest także możliwość zgłaszania projektów w 35 dzielnicy: Orunia Górna – Gdańsk Południe.

Budżet Obywatelski 2020 w Gdańsku. Jak złożyć projekt?

Podobnie jak do tej pory składanie projektów będzie polegało na wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku poprzez stronę www.gdansk.pl. W Urzędzie Miejskim i w jednostkach miejskich będą wyznaczone osoby, które pomogą określić koszt projektu, sprawdzą plany zagospodarowania przestrzennego czy własność gruntu.

