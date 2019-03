Budżet Obywatelski 2020 w Gdańsku. Zgłoś projekt do siódmej edycji gdańskiego BO. Od dziś już można!

-Zachęcam do realizowania pomysłów i składania wniosków. Dlaczego warto? Bo budżet obywatelski to nowy plac zabaw, wybieg dla psów czy zajęcia dla seniorów. To Państwo decydujecie, na co te pieniądze będą wydane- zwraca się do mieszkańców prezydent Aleksandra Dulkiewicz .

18 543 609 zł. Tyle pieniędzy do dyspozycji mieszkańców w ramach siódmej edycji budżetu obywatelskiego oddają władze Gdańska. Projekty inwestycji, które będą realizowane z tej puli można zgłaszać od 20 marca 2019 do 16 kwietnia.

W tym roku zmieniły się zasady BO. Do tej pory złożyć projekt i głosować mogli tylko mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat.

- Według nowych zasad może to zrobić każdy. Wymóg wieku został zniesiony. Zachęcamy więc też dzieci i młodzież, żeby się przyłączyli i zgłaszali projekty. Warunek jest jednak jeden: małoletni muszą dołączyć do formularza zgodę rodziców - mówi Maciej Kukla z gdańskiego magistratu.

Projekty zgłasza się elektronicznie za pomocą strony www.gdansk.pl. Klikając na żółty baner BO zostajemy przekierowani do systemu z elektronicznym formularzem. Drugą ważną nowością jest to, że wprowadzono możliwość zgłaszania projektów na terenach nie należących do miasta.

- To ukłon w stronę mieszkańców, gdzie większość terenów to własność np. spółdzielni mieszkaniowych. Teraz zostają one objęte BO, ale można tam zgłaszać jedynie inwestycje dotyczące parków, skwerów, terenów zielonych, obiektów sportowych i rekreacyjnych. Trzeba też mieć na to zgodę właściciela terenu- zaznacza Kukla.

Dodatkowym udogodnieniem jest też to, że pod projektem wystarczy już tylko jeden podpis mieszkańca popierającego pomysł. Wcześniej trzeba ich było zebrać 15. Pomocą przy tworzeniu wniosków służą urzędnicy. Szczegóły na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.

