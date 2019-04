Budżet Obywatelski 2020. Złóż wniosek do gdańskiego BO! Dziś mija termin, by to zrobić. Do wydania jest ponad 18 mln zł

Na ten moment gdańszczanie złożyli 480 projektów do nowej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wśród nich 66 to wnioski ogólnomiejskie, czyli dotyczące inwestycji dla całego miasta - na przykład zagospodarowania terenów przy zbiornikach retencyjnych, czy remontu al. Hallera. Kwota budżetu obywatelskiego na 2020 rok to 18,5 mln zł, z czego 3,6 mln zł przeznaczona jest na projekty ogólnomiejskie.

Jakie projekty można składać? Zakres tematyczny jest bardzo szeroki i obejmuje zdecydowaną większość zadań, które gmina może realizować w ramach swojej działalności. Są to na przykład: inwestycje miejskie (place zabaw, boiska, zieleńce, remonty, budowy dróg czy chodników, ścieżek rowerowych), programy aktywizujące (treningi, spacery, biegi), działania edukacyjne (kursy, warsztaty, szkolenia), działania kulturalne, dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców czy opieki nad zwierzętami.

- Warto zastanowić się, czego brakuje w dzielnicy i złożyć projekt. Teraz jest ten czas, kiedy można realnie decydować o zawartości miejskiego budżetu - mówi Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu.

Projekty składa się w systemie elektronicznym poprzez stronę internetową gdansk.pl. Może to zrobić każdy mieszkanie Gdańska bez względu na wiek czy zameldowanie. Jedna osoba może złożyć kilka projektów. Złożony w systemie projekt należy wydrukować, zebrać 1 podpis poparcia i dostarczyć lub przesłać do Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w tym do Zespołów Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów 74 i Wilanowskiej 2.

