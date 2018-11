Budżet obywatelski Politechniki Gdańskiej 2019. Głosowanie potrwa do 28 listopada

W ramach budżetu obywatelskiego PG 2019 zgłoszonych zostało w sumie 38 projektów, w tym 23 projekty pracownicze i 15 studenckich. Do głosowania zostało dopuszczonych w sumie 19 projektów pracowniczych (w tym dwa projekty skonsolidowane w jeden), a także 12 projektów studenckich.

Z opisem projektów można zapoznać się tutaj: pracownicze oraz studenckie.

Wśród projektów pracowniczych znalazły się m.in.:

- wymiana systemu wystawienniczego w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej,

- podniesienie jakości wyposażenia dwóch czytelni wydziałowych i ogólnodostępny skaner dla Biblioteki Głównej,

- montaż czujników ruchu i zmierzchu: ekologiczne i ekonomiczne oświetlenie dla wygody i przyrody,

czy internetowy przewodnik po budynkach kampusu Politechniki Gdańskiej.

Studenci złożyli projekty takie jak:

- szatnie przy boisku piłkarskim,

- modelarnia żeglarska,

- strefa relaksu na WZiE,

czy strefa relaksu i nauki dla studentów/pracowników PG.

Głosowanie rozpoczęło się w środę, 21 listopada o północy i potrwa przez tydzień – do 28 listopada, do godz. 23:59.

Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu PG i będą zrealizowane do końca 2019 r. Do rozdysponowania, podobnie jak w latach poprzednich, jest w sumie pół miliona zł, z czego 350 tys. zł będzie stanowić budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł na realizację projektów studenckich.

Harmonogram dalszych prac nad budżetem obywatelskim PG 2019:

Do 28 listopada, do godz. 23:59 – głosowanie

6 grudnia, po godz. 12:00 – ogłoszenie listy rankingowej projektów

13 grudnia, do godz. 12:00 – termin składania pisemnych odwołań

20 grudnia, po godz. 12:00 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji

Zasady dotyczące budżetu obywatelskiego zostały określone w jego Regulaminie.

