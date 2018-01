Zdezorientowany i zabłąkany buldog francuski tak bardzo chciał wrócić do domu, że próbował skorzystać z komunikacji miejskiej. Pieskiem zaopiekowała się Straż Miejska. Trafił do gdańskiego schroniska, gdzie czeka na właściciela.

Jak mówią gdańscy strażnicy, nie wiadomo, czy zgubił się podczas spaceru, czy sam uciekł. Pewne jest jednak to, że nie wiedział, gdzie jest i bardzo chciał wrócić do domu. Próbował nawet skorzystać z komunikacji miejskiej! Zabłąkanym psiakiem zaopiekował się patrol straży miejskiej.Interwencję dotyczącą zbłąkanego buldoga, patrol straży Miejskiej podejmował w ostatni wtorek. Funkcjonariuszki akurat były na przystanku autobusowym. W pewnej chwili do radiowozu podeszło dwóch chłopców. Powiedzieli, że od pewnego czasu chodzi za nimi buldog francuski. Zachowanie czworonoga mogło świadczyć o tym, że się zgubił.Psiak przybiegł za dziećmi do radiowozu. Rozmowa chłopców ze strażniczkami niespecjalnie go interesowała. Za to pobyt na przystanku dawał możliwość dalszej podróży.-Pies biegał po przystanku. W pewnym momencie podjechał autobus, a on chciał wejść do środka. Złapałam go, wzięłam na ręce i udałam się do radiowozu, aby trochę go uspokoić – opowiada młodszy strażnik Agata Beringer.Funkcjonariuszki zajęły się zdezorientowanym czworonogiem. Za pośrednictwem Stanowiska Kierowania powiadomiły o sytuacji schronisko dla bezdomnych zwierząt. Po jakimś czasie na miejsce przyjechał pracownik placówki i zabrał psa ze sobą. Tam buldog czeka na swojego właściciela. Jeśli ktoś go rozpoznaje powinien skontaktować się ze schroniskiem "Promyk" w Kokoszkach, ul. Przyrodników 14, tel. 58-522-37-27, 58-522-37-27.