Bursztynowy łańcuch z ręcznie rzeźbionym herbem miasta i godłem Polski. To nowe insygnia władzy prezydent Aleksandry Dulkiewicz

Prezydent Dulkiewicz na facebookowym profilu artystki napisała:

"Dziękuję za przepiękny łańcuch prezydencki! Jestem dumna". A Dorota Cenecka-Szymaniak odpowiedziała:

"Pani Prezydent to był zaszczyt dla mnie. Mam nadzieje, że dobra energia, którą włożyłam w tę pracę, jak i pozytywna energia płynąca z bursztynu przekują się w same pozytywne sprawy dla Gdańska"

Jak informuje biuro prasowe gdańskiego magistratu, koszt łańcucha to 15 tys. zł netto +Vat ( wartość użytych materiałów i wykonanie - ręczna, rzemieślnicza praca).- Koszt pokrył Urząd Miejski w Gdańsku. Dotychczasowy łańcuch prezydenta Pawła Adamowicza trafi do Muzeum Gdańska, tak jak wszystkie pamiątki po prezydencie - mówi Alicja Bittner z biura prasowego.

Dorota Cenecka-Szymaniak to gdańszczanka, która projektuje i realizuje biżuterię od prawie 25 lat. Ma na koncie wiele nagród i wyróżnień, udział w kilkudziesięciu wystawach w Polsce i zagranicą. Chętnie angażuje się w różne projekty związane z bursztynem i promocją Gdańska. Działa w Stowarzyszeniu Twórców Form Złotniczych i Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bursztynników . Od 5 lat bierze udział w pokazach miedzy innymi w ramach Polskiego Pawilonu na Expo 2015 w Mediolanie oraz Gali Amber Look podczas targów Amberif. Na co dzień współpracuje z Przemysławem Kusiem, rzeźbiarzem w bryłach bursztynu, który wykonał na potrzeby łańcucha herb Gdańska i godło kraju.