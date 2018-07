Masz zdjęcie do tego tematu?

Burza, która przeszła w sobotę, 28.07.2018 nad Pomorzem, poczyniła szkody. Jak się dowiedzieliśmy, strażacy interweniowali w tym czasie 60 razy. Wyjeżdżali m.in. do sprawy z zerwanym dachem w powiecie chojnickim.

Czekamy na zdjęcia ulewy i burzy w Waszej miejscowości!

Ulewy na Pomorzu - 28 lipca 2018. Prześlij na adres: internet@prasa.gda.pl

WIDEO: Jak zachować się w czasie burzy?

Oficer dyżurny SKKW PSP w Gdańsku poinformował nas, że strażacy w związku z zjawiskiem atmosferycznym wyjeżdżali w sumie ok. 60 razy - do zalanych piwnic, drzew zwalonych na drogi czy zerwanych gałęzi.Do poważnego zdarzenia doszło natomiastTam - jak słyszymy od strażaków - zerwany został dach.Jednym z powiatów, w którym strażacy interweniowali najczęściej, jestJak usłyszeliśmy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, w akcji jest obecnie 16 zastępów. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z Os. Staszica. Zalane zostały nie tylko ulice, ale i prywatne posesje. Woda wdzierała się do domów -Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych lub rannych.