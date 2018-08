W środę, 1 sierpnia 2018, po południu nad Trójmiastem przechodzi gwałtowna burza. Towarzyszą jej opady deszczu i gradu.

Czekamy na zdjęcia ulewy i burzy w Waszym mieście!

Ulewa i burza w Trójmieście - 1 sierpnia 2018. Prześlij na adres: internet@prasa.gda.pl

AKTUALIZACJA, GODZ. 19.00

AKTUALIZACJA, GODZ. 18.35

AKTUALIZACJA, GODZ. 17.50

AKTUALIZACJA, GODZ. 17.45

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut na terenie Gdańska wystąpiły nawalne opady deszczu w obszarze Chełm, Dolne Miasto, Zabornia, Lipce Zarejestrowana wysokość opadu na Chełmie 52 mm, Lipce -Trakt św Wojciecha 28 mm, Zabornia 30mm, Śródmieście Góra Gradowa 40, Dolne Miasto 29. Sytuacja na zbiornikach retencyjnych jest bezpieczna. Są trudności w przejeździe ulicami gdzie wystąpiły największe opady deszczu min na Kartuskiej, 3 Maja, Nowe Ogrody, wiadukt pod Okopową, wiadukt na Chełmie, przejazd pod wiaduktem przy ul. Białej. Drzewo uszkodziło trakcję tramwajową na ul. Kartuskiej, uszkodzony został odcinek sieci Łostowice-Świętokrzyska nie kursują linie tramwajowe 6,10,12. Prowadzona jest autobusowa komunikacja zastępcza. Autobusy nie kursują na odcinku od 3 Maja do Powstańców Warszawskich. Straż Pożarna usuwa powalone drzewa i konary drzew. Służby miejskie usuwają skutki nawalnych deszczów. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb.

AKTUALIZACJA, GODZ. 17.30

AKTUALIZACJA, GODZ. 17.28

AKTUALIZACJA, GODZ. 17.08

AKTUALIZACJA, GODZ. 17.05

AKTUALIZACJA, GODZ. 17.00

AKTUALIZACJA, GODZ. 16.51

AKTUALIZACJA, GODZ. 16.45

AKTUALIZACJA, GODZ. 16.15

WIDEO: Jak zachować się w czasie burzy?

GDZIE JEST TERAZ BURZA?

Pomorscy strażacy, w związku z ulewą, interweniowali już w sumie 100 razy. 50 zgłoszeń pochodziło z Gdańska, 16 z powiatu kartuskiego., na podłogę centrum handlowego. Alina Geniusz-Siuchnińska, przedstawicielka inwestora potwierdza, że do takiej sytuacji doszło.-W wyniku ulewy, jaka przeszła nad Gdańskiem w okolicach godziny 17 w kilku miejscach doszło do przecieku wody deszczowej.natychmiast podjęły akcję usunięcia wody. Po godzinie od rozpoczęcia ulewy sytuacja wróciła do normy - klientom udostępniono wszystkie pasaże. Warto podkreślić, że nie doszło do wycieku wód z Kanału Raduni. Bardzo przepraszamy klientów za niedogodności- mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Geniusz-Siuchnińska.Ok. 60 interwencji strażaków, najwięcej w Gdańsku, zalane ulice, przystanki, piwnice, połamane gałęzie drzew – to wstępny bilans gwałtownej burzy, która w środę, 1 sierpnia 2018 r., przetoczyła się przez Pomorze. Liczby z pewnością ulegną jeszcze zwiększeniu, bo zgłoszenia do Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa w Gdańsku cały czas jeszcze spływają.- Do tej pory w Gdańsku przeprowadziliśmy 22 interwencje, ale zgłoszenia cały czas jeszcze do nas spływają. Wyjeżdżamy głównie do podtopień i połamanych drzew – informuje oficer dyżurny SKKW.Z całego Pomorza podczas środowej burzy Gdańsk ucierpiał rzeczywiście najbardziej.- Najwięcej zdarzeń miało miejsce w Gdańsku i w powiecie kartuskim – tam otrzymaliśmy 9 zgłoszeń. W pozostałych powiatach przeprowadziliśmy po kilka interwencji – dodajeMagdalena Skorupka-Kaczmarek, rzeczniczka prasowa prezydenta Gdańska informuje:Jak informuje ZTM Gdańsk wprowadzono autobusową komunikację zastępczą w związku z problemami na Hucisku.W związku z gwałtowną ulewą:- Tramwaje linii 10 i 12 skierowano do krańca Przeróbka,- Tramwaje linii 4 i 11 kursują na skróconej trasie do HuciskaNa odcinku Siedlce Migowo obowiązuje autobusowa komunikacja zastępcza. Występują znaczne opóźnienia na liniach autobusowych i tramwajowych w centrum miasta.Ulewa nie oszczędziła Jarmarku św. Dominika i ogródków gastronomicznych. Na ul. Szerokiej, Piwnej trwa sprzątanie zalanych stoisk oraz sprzątanie połamanych parasoli ogrodowych. Na miejscu jest policja.- Na parkingu przy ul. Zakopiańskiej powybijało szyby z aut - informuje nasz czytelnik, pan Dawid.- Zwołujemy formalnie sztab kryzysowy - poinformował właśnie wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak.W związku z nagłym załamaniem pogody pomorscy strażacy mają pełne ręce pracy. Zgłoszenia spływają do nich jedno po drugim.- W tej chwili nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, ile tych zdarzeń jest. Zgłoszenia cały czas do nas spływają, służby działają, pozalewane są ulice, posesje, budynki, piwnice. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Gdańska – informujeJak udało nam się dowiedzieć, właśnie - póki co nieformalnie- zbiera się sztab kryzysowy w Gdańsku. Na miejsce jedzieJak słyszymy od miejskich urzędników, problemem jest wisząca nad Dolnym Miasta chmura, która nie chce się przemieszczać.W Gdańsku odwołano uroczystości związane z 74. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, które miały się odbyć na Cmentarzu Łostowickim i przy Muzeum II Wojny Światowej.- Z powodu gwałtownej burzy, jaka przechodzi nad Gdańskiem, zaplanowane na godz. 17, na Cmentarzu Łostowickim, uroczystości z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zostały odwołane. Nie odbędzie się też zaplanowany na 16.50 uroczysty apel pamięci przed Muzeum II Wojny Światowej - informujeInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem jakie przejdą przez Pomorze. Ostrzeżenie 1 stopnia obowiązuje do czwartku 2 sierpnia do godziny 2.W Gdańsku około godziny 16 rozpoczęła się burza, której towarzyszyły intensywne opady deszczu i gradu.Wystarczy sprawdzić radar burzowy, który przekazuje aktualne informacje na temat występowania burz w Polsce.Kolor czerwony na poniższej mapie oznacza miejsca, w których w danym momencie odnotowano wyładowania atmosferyczne, kolor pomarańczowy - takie, w których odnotowano je 10-25 minut temu, a żółty - 25-40 minut temu.