Burza z gradem na Pomorzu [29.07.2018]. W niedzielę nad Pomorzem przeszły gwałtowne burze. Ulewny deszcz zaczął padać około godz. 12. W Gdyni nieprzejezdnych było wiele ulic, podtopione były piwnice, garaże i domy. Podobnie było w innych miejscowościach naszego regionu.

Podtopienia w Gdyni

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Burza w niedzielę 29.07.2018 najpierw rozpętała się na północy Pomorza. Mocno ucierpiała Gdynia, głownie dzielnice Witomino, Dąbrowa i Karwiny. Strażacy zostali wezwani do kilkudziesięciu zalanych miejsc.- Z powodu obfitych opadów deszczu obecnie wszystkie zastępy pracują przy różnego rodzaju akcjach, między innymi przy wypompowywaniu wody. Sytuacja jest jednak opanowana i nie odnotowaliśmy bardziej krytycznych problemów - powiedział, rzecznik prasowy KM PSP w Gdyni.- Łącznie z powodu efektów załamania pogody otrzymaliśmy 35 zgłoszeń o różnego rodzaju sytuacjach z samej Gdyni - poinformował dyżurny oficer Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.Ulewa dała się we znaki m.in. Fundacji Kotangens. Niestety, jak poinformowano na portalu społecznościowym, w jednym z domów tymczasowych w Gdyni zalane zostało pomieszczenie, w którym znajdowały się karma, żwir i inne rzeczy dla kotów. Można pomóc!Po godz. 15 burza dotarła do Gdańska.Od wczorajszego popołudnia, kiedy to również w wielu miejscowościach Pomorza spadł ulewny deszcz, straż pożarna interweniowała