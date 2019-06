Burze, grad i trąby powietrzne. Ostrzeżenie 3 stopnia dla Pomorza.

IMGW wydało ostrzeżenie 3 stopnia przed burzami dla Pomorza

Dziś, tj. w sobotę 15.06.2019 od godz. 18.00 do godz. 4.00 dnia 16.06.2019 r. w województwie pomorskim (wszystkie powiaty) prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 40 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 130 km/h. Miejscami grad o rozmiarze do 5 cm. Lokalnie - ryzyko wystąpienia trąb powietrznych- czytamy.

- Burze i silny wiatr mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Jeśli możesz zostań w domu, nie chowaj się pod drzewami, unikaj otwartych przestrzeni, zdejmij z balkonów/parapetów/ tarasów przedmioty. Mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu - ostrzega biuro prasowe Wojewody Pomorskiego.

TUTAJ sprawdzisz ewentualne przerwy w dostawie prądu: