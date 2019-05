Burze i opady deszczu w Trójmieście. Ostrzeżenie IMGW!

Na dzień 17 maja 2019 roku wydane zostało ostrzeżenie I stopnia przed burzą z gradem dla całego województwa pomorskiego . Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Jaka będzie pogoda jutro, 18.05.2019?

W dzień zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Okresami przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C, nad morzem od 17°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny, w porywach do 80 km/h, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże i umiarkowane. Początkowo możliwy przelotny deszcz. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.

PROGNOZA POGODY NA NAJBLIŻSZE DNI