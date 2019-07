Burze na Pomorzu. Jest ostrzeżenie IMGW dla części województwa!

Burze na Pomorzu 21.07.2019. Ostrzeżenie IMGW!

Ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę, 21 lipca 2019, do godz. 16.

IMGW wydało ostrzeżenie I stopnia o możliwości wystąpienia burz z gradem (prawdopodobieństwo: 80 proc.) Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami możliwy grad.

Ostrzeżenie o burzy z gradem obowiązuje dla powiatów:

wejherowskiego

puckiego

lęborskiego

kartuskiego

gdańskiego

nowodworskiego

tczewskiego

malborskiego

kwidzyńskiego

sztumskiego

m. Gdańsk

m. Sopot

m. Gdynia

Jaka będzie pogoda w niedzielę, 21.07.2019?

Na Pomorzu w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów deszczu lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 85 km/h.