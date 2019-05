Butelkomaty pojawią się w Gdańsku? Urzędnicy to analizują, a miejska radna proponuje, że koszt pierwszych 500 butelek może pokryć sama

Pierwszy butelkomat pojawił się ostatnio w Urzędzie Miasta Krakowa. Wystarczy przynieść ze sobą pustą plastikową butelkę, nakrętkę wrzucić do specjalnego pudełka, a samą butelkę włożyć do oznaczonego otworu, by po chwili maszyna wydała nam 10 lub 20 groszy.

– Idea polega na tym, żeby butelki nie lądowały w piecach czy w krzakach, ale zostały poddane recyklingowi – tłumaczy Łukasz Wantuch, krakowski radny, pomysłodawca zakupu butelkomatu.

Gdańscy radni poszli w jego ślady i apelują do władz miasta o zakup takich maszyn. Interpelację w tej sprawie złożył Jan Perucki z Koalicji Obywatelskiej oraz Katarzyna Czerniewska z Klubu Wszystko dla Gdańska.

- Mimo szerokiej kampanii informacyjnej, coraz wyższego poziomu świadomości gdańszczan, nie uda nam się całkowicie wyeliminować użycia plastikowych butelek. Niestety często zdarza się, że plastikowe odpady spotykamy rozrzucone np. w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, czy na plaży. Zainstalowanie butelkomatów byłoby doskonałym uzupełnieniem programu Gdańsk Bez Plastiku. Za każdą wrzuconą do niego butelkę, mieszkaniec otrzymywałby 10 gr. Koszt pierwszych 500 butelek jestem skłonna pokryć sama jako swoiste Przyroda 500+ - podkreśla radna Czerniewska.

Radnym odpowiedział już na piśmie wiceprezydent Piotr Grzelak. Zarówno Perucki, jak i Czerniewska dostali taką samą odpowiedź.