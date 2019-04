Był nietrzeźwy, jechał rowerem, odpowie za próbę przekupstwa strażników miejskich

W sobotę, 6 kwietnia, koło godziny 19:00 strażnicy miejscy jechali ulicą Zawodników. W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który jechał na rowerze po chodniku. Chwilę później jednoślad uderzył w betonowy murek. Rowerzysta upadł na ziemię. Funkcjonariusze chcieli sprawdzić, czy mężczyźnie nic się nie stało.

- Podszedłem do niego i zapytałem, czy potrzebuje pomocy. Oświadczył, że nie i że nic mu nie jest. W tej samej chwili wyczułem woń alkoholu. Zachowanie rowerzysty jednoznacznie wskazywało, że nie jest trzeźwy. Bez sprzeciwu mężczyzna okazał nam dokumenty. Jak się okazało, był to zamieszkały w Gdańsku 34-letni obcokrajowiec

- mówi inspektor Sławomir Jendrzejewski.

Za pośrednictwem Stanowiska Kierowania strażnicy poprosili o przyjazd patrolu policji. Rowerzysta, gdy to usłyszał, zapytał funkcjonariuszy ile chcą za to, że puszczą go wolno.

- Poinformowałem, że próba wręczenia łapówki jest w naszym kraju przestępstwem. Zapytałem mężczyznę, czy zrozumiał, co do niego powiedziałem. Odparł, że doskonale mnie rozumie i niemal w tym samym momencie wyciągnął portfel. Wyjął z niego trzy banknoty: jeden stuzłotowy i dwa dwudziestozłotowe, po czym wręczył mi je. Pieniądze natychmiast zabezpieczyłem, a nietrzeźwego 34-latka zaprosiłem do przedziału transportowego naszego radiowozu – dodaje Sławomir Jendrzejewski.

Strażnicy zauważyli, że mężczyzna ma na dłoniach rany, powstałe najprawdopodobniej wskutek upadku. Dlatego też wezwali karetkę. Rowerzysta tymczasem, czekając w radiowozie na przyjazd pogotowia i policji, podejmował kolejne próby przekonania strażników, by puścili go wolno. Proponował, że zapłaci za to 500 złotych.

34-latek wraz z zabezpieczonymi wcześniej banknotami trafił w ręce policji. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zbadali go alkomatem. W wydychanym powietrzu miał prawie 1,4 promila alkoholu. Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości został ukarany mandatem.

- Decyzją prokuratora, mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Usłyszał też zarzut udzielania korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu podczas pełnienia służby (art. 229§1 i §3 Kodeksu karnego)

– informuje asp. Karina Kamińska z KMP w Gdańsku.

Grozi za to do 10 lat więzienia.