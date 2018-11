Była gdańska radna PiS Anna Kołakowska prowadzi protest głodowy: "Piję tylko wodę i niesłodzoną herbatę"

Wyrok ws. Poleszuk zapadł przed sądem w Hajnówce. Dziewczyna przebywa obecnie w areszcie w Warszawie. Według niej i jej rodziny to "zemsta za zaangażowanie w działalność narodową". Podobnego zdania jest była radna PiS Anna Kołakowska, najmłodsza więźniarka polityczna stanu wojennego, która twierdzi, że Poleszuk jest więźniem politycznym i prowadzi głodówkę w jej obronie. Kołakowska wystosowała w tej sprawie list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Protest głodowy w obronie Poleszuk, Anna Kołakowska rozpoczęła w poniedziałek o godz. 19.

- Głodówkę prowadzę w siedzibie Fundacji Łączka w Warszawie - informuje Kołakowska. - Dziś zaczynam trzecią dobę głodówki . Piję tylko wodę i niesłodzoną herbatę. Mam nadzieję, że twarde serce władzy trochę skruszeje.

I dodaje: Sądzę, że gdyby dziś przy władzy było PO, to cały PiS głośno krzyczałby: uwolnić Basię. Na tym chyba polega nieszczęście Basi, że ci, którzy mogą coś zrobić - milczą. Gdzie są ci posłowie, którzy w latach osiemdziesiątych działali w podziemiu? Co prawda takich można policzyć na palcach jednej ręki, ale jest kilku. Dlaczego dziś nie potrafią być solidarni , dlaczego prezes Kaczyński, który z ramienia Komitetu Helsińskiego angażował się w moją obronę w stanie wojennym - dziś milczy?- pyta Kołakowska.

W liście do ministra Zbigniewa Ziobry Kołakowska podkreśla, że podjęta głodówka jest czwartą w jej życiu.

-Trzy pozostałe odbyłam w latach osiemdziesiątych, w tym jedną w więzieniu. Byłam też uczestnikiem protestu głodowego w Krakowie Beżanowie w obronie więźniów politycznych. Niedługo ja i moja córka także staniemy przed sądem - również za rzekome pobicie funkcjonariuszy policji. Sześciu policjantów oskarża nas o kopanie , wyrywanie tarczy itp. podczas blokady marszu homoseksualistów w 2017 r. Jak było w rzeczywistości widziała cała Polska w telewizji, gdy naszą córkę , stojącą razem ze mną i moim mężem w brutalny sposób aresztowali policjanci. Chociaż są nagrania pokazujące , że z naszej strony nie było absolutnie żadnej agresji, to prokurator postawił nam zarzuty zgodnie z oskarżeniami policjantów. W takiej rzeczywistości musimy żyć, ale nie musimy się z nią godzić i jej poddawać. A co więcej , kiedy zwykli ludzie są krzywdzeni i nie mogą liczyć na sprawiedliwość, pozostaje solidarność z nimi i mój protest jest właśnie gestem solidarności z ewidentnie pokrzywdzoną i niesprawiedliwie potraktowaną przez wymiar sprawiedliwości Basią Poleszuk. Jest upominaniem się o nią, bo gdybym tego nie zrobiła musiałabym uznać, że moje zaangażowanie w walkę z represyjnym systemem komunistycznym było tylko przygodą. A tak nie jest- moja przeszłość i mój życiorys zobowiązują mnie do stanięcia w obronie Basi Poleszuk.

Panie Ministrze, do uwolnienia Basi będę piła tylko wodę- napisała do ministra Ziobry Kołakowska.

Anna Kołakowska znana jest w Gdańsku z blokowania Marszów Równości i skrajnie radykalnych poglądów. W sądzie stawała m.in. za stwierdzenie dotyczące posłanki PO Agnieszki Pomaskiej, że "trzeba to coś złapać i ogolić na łyso". Została za to skazana na karę grzywny i zobowiązana przez sąd do przeproszenia Pomaskiej.

- Zostałam skazana za wierność wartościom - komentowała wyrok Kołakowska.

