Bytovia Bytów - Śląsk Wrocław. Powtórka z historii

Na stadionie przy Mickiewicza w Bytowie spotkają się dwie drużyny, które w tabelach ligowych plasują się na podobnej pozycji. Drużyna Bytovii w I lidze zajmuje po ostatniej kolejce spotkań 9 miejsce, Śląsk Wrocław w tabeli ekstraklasy plasuje się na 11 pozycji. Jeśli chodzi o udział obu zespołów w Pucharze Polski, to zdecydowanie więcej osiągnięć na swoim koncie ma wrocławska drużyna. Trzykrotnie brała udział w finałowych pojedynkach. W sezonie 1975/76 pokonała Stal Mielec, a w sezonie 1986/87 uległa po rzutach karnych GKS Katowice. Z kolei w roku 2013 Śląsk przegrał dwumecz z Legią Warszawa (0:2, 1:0). Natomiast największym sukcesem Bytovii było dotarcie do 1/4 finału w sezonie 2016/17 oraz 2017/18. W pierwszym przypadku na drodze do dalszego awansu stanęła Arka Gdynia, a w drugim Legia Warszawa. Co ciekawe, drużyny Bytovii i Śląska zagrały już przeciwko sobie w rozgrywkach Pucharu Polski, a było to w sezonie 2016/17. Wówczas, w 1/8 finału, Bytovia wygrała 3:0 i wyeliminowała rywala z dalszych rozgrywek.

- Pamiętamy to zwycięstwo, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że dzisiaj, zarówno Bytovia, jak i Śląsk, to zupełnie inne zespoły - powiedział „Dziennikowi Bałtyckiemu” Adrian Stawski, trener bytowskiego zespołu. - Niemniej, możemy zagwarantować kibicom, że podczas wtorkowego spotkania będziemy bardzo mocno pracować, by jak najlepiej zaprezentować się na boisku.

Trener Śląska Wrocław, Tadeusz Pawłowski nie ukrywa, że mecz z Bytovią będzie ważnym spotkaniem. - Pamiętamy, że przegraliśmy już wysoko z Bytovią, dlatego wystąpimy w najsilniejszym składzie - mówi Pawłowski. - Bardzo poważnie traktujemy przeciwnika i będziemy chcieli wygrać ten mecz po 90 minutach.

W tegorocznej edycji Pucharu Polski Śląsk Wrocław wygrał 3:0 z Olimpią Elbląg, natomiast Bytovia pokonała Elanę Toruń 3:1. Mecz w Bytowie będzie transmitować Polsat Sport. Początek o godz. 14.45.

