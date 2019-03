Siedem spektakli od piątku do niedzieli - tak intensywnie zaplanowano spotkania z międzynarodowymi mistrzami magii. Nazwali się iluzjonistami z Broadwayu, bo właśnie w jednym z broadwayowskich teatrów przed czterema laty narodził się ten spektakl. Sztuki magiczne przeżywają światowy renesans i trend ten zaczyna docierać do naszego kraju. Publiczność na większości pokazów zapełniła głównie miejsca na płycie, na trybunach widzów było znacznie mniej, jednak wszyscy dokładnie widzieli poszczególne sztuczki, gdyż artyści grali do kamer, a obraz był transmitowany na telebimy. W roli konferansjera znakomicie znalazł się magik Luis de Matos.