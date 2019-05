Casting do 8. edycji Top Model w gdańskim Radisson Hotel & Suites. Top Model w Gdańsku - casting do programu 18.05.2019

Aby wziąć udział uczestnicy musieli spełniać dwa podstawowe warunki: mieć 160 cm wzrostu i skończone 16 lat . Poza tym, do wzięcia udziału konieczne było wypełnienie kilkustronicowego arkuszu z pytaniami , wśród których znalazły się podstawowe dane i zainteresowania potencjalnego kandydata. Warto wspomnieć, że obowiązkowym wymogiem było posiadanie ważnego paszportu i dowodu osobistego. Na miejscu robiono również fotografie przedstawiające sylwetkę kandydatów. W wypadku osób niepełnoletnich - wymagana była zgoda opiekuna. Kolejnym etapem była rozmowa z komisją. Jeśli na ręce uczestnika lub uczestniczki pojawiła się czerwona opaska to oznaczało, że może przejść po tzw. catwalku. Każdy z kandydatów otrzymał naklejkę z numerem.

- Startuję do programu już trzeci raz. Przyjechałam z Poznania i od 6 rano już czekam. Mam nadzieję, że wreszcie się dostanę - powiedziała jedna z uczestniczek castingu.

Gdańsk jest trzecim i przedostatnim przystankiem przed Warszawą. Przed nim odbyły się castingi w Rzeszowie i Gliwiacach. Tym razem nowych kandydatów szukano na gdańskiej starówce - w Radisson Hotel & Suites . Na miejsce przyszlo kilkaset zainteresowanych programem osób. Oficjalne rozpoczęcie miało się odbyć o godz. 9:00 , jednakże dopiero po 2 godzinach wpuszczono chętnych do sali konferencyjnej. Od samego rana przez korytarze i salę konferencyjną hotelu w Gdańsku przewinęły się setki osób. Wśród nich były przede wszystkim osoby w wieku 17 - 21 lat. Nie brakowało jednak także osób między 21 a 30 rokiem życia, a nawet starszych. Castingi zakończyły się późnym wieczorem.

- Jestem tutaj, bo dużo osób mnie do tego namawiało - rodzice, przyjaciele i chłopak. Początkowo byłam bardzo sceptyczna, ale z czasem pomyślałam: Why not? i jestem. Może nie jestem ponadprzeciętnie szczupła, ale tutaj głównie liczy się charakter - powiedziała Weronika.

Casting do Top Model w Gdańsku. Etapy

Przypomnijmy jednak, że gdański casting, a właściwie precasting jest początkowym etapem całego programu. Komisja w trakcie precastingu może wytypować od 50 do 100 osób, które skieruje do oficjalnego, warszawskiego castingu. Zaznaczmy, że tam spośród wszystkich kandydatów jury wybierze zaledwie kilkudziesięciu. Tegoroczny skład jury nie uległ zmianie - prowadzącą jest Joanna Krupa, a kolejne pozycje zajmują: Kasia Sokołowska, Dawid Woliński i Marcin Tyszka. Casting jurorski odbędzie się pomiędzy 5-10.06.2019 r. w Warszawie. To właśnie wtedy jury wybierze maksymalnie 60 uczestników 8. edycji Top Model. Kolejnym etapem jest tzw. Bootcamp, który przewiduje się na 15-23.06.2019 r. W trakcie jego trwania jurorzy wybiorą tylko 12 najwytrwalszych uczestników. Następnie półfinał, ćwierćfinał i finał.

Nagrodą główną w programie jest 100 tys. zł, kontrakt z agencją modelek oraz sesja zdjęciowa dla magazynu "Glamour".

Ósmy sezon programu Top Model zostanie wyemitowany jesienią br. na stacji TVN. To właśnie wtedy poznamy zwycięzcę 8. edycji TOP MODEL POLSKA. Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!