Casting do "Mam talent" w Gdańsku. W czerwcu rozpoczną się castingi do najbardziej widowiskowego talent-show

Zobacz uczestników gdańskiego castingu do 11. edycji programu Mam talent w Gdańsku.

Kolejne przesłuchania do programu „Mam talent!” wystartują 4 czerwca.

Jurorzy Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Agustin Egurrola po raz dwunasty poszukiwać będą nietuzinkowych talentów. Razem z prowadzącymi pojawią się w sumie w pięciu miastach – Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Warszawie.

- Uczestnicy programu potrafią zaskoczyć jurorów. Znowu jesteśmy przeszczęśliwi, bo szykuje się kolejny wielki program. Jest mnóstwo nowości, mnóstwo nowych pomysłów. Nie ma miasta, w którym ktoś by nas nie zaskoczył – mówił w ub.r. w Gdańsku członek jury, Augustin Egurrola. - Uwielbiamy Trójmiasto, bo jest tu niezwykła atmosfera. Zawsze wieczorem robimy sobie jakiś wypad na plażę albo do Sopotu, tu ładujemy swoją energię, bo to miejsce ludzi z dobrą energią.