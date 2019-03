Cennik Poczty Polskiej zmienia się od 1 kwietnia 2019! Sprawdź!

Cennik Poczty Polskiej 2019 - kategoryzacja:

Nowe podejście do kategoryzacji przesyłek listowych zmienia ofertę Poczty Polskiej i zmniejsza o połowę pozycje cennikowe w zakresie przesyłek listowych w obrocie krajowym. Nowa oferta związana jest ze zmianą preferencji Klientów Poczty Polskiej, którzy w dobie zakupów internetowych oczekują innych rozwiązań.

Od kwietnia Klienci Poczty Polskiej będą mogli nadawać przesyłki listowe w trzech nowych formatach – S, M, L, które uzależnione będą wyłącznie od wielkości przesyłki i jej masy.

Cennik Poczty Polskiej 2019 - nowe formaty:

W najmniejszym formacie, czyli w formacie S, Klienci będą mogli nadawać przesyłki o masie do 500 g i maksymalnym formacie koperty C5 o grubości do 2 cm.

Średni format M umożliwi Klientom nadawanie przesyłek o masie do 1 000 g i maksymalnym wymiarze koperty C4 o grubości do 2 cm.

Największy format L przeznaczony jest dla przesyłek o masie do 2 000 g i wymiarach: suma długości, szerokości i wysokości przesyłki nie może przekroczyć 90 cm, przy czym największy z wymiarów nie może przekroczyć 60 cm.

Opisane powyżej formaty obowiązywać będą dla przesyłek nierejestrowanych i poleconych oraz z zadeklarowaną wartością wyłącznie w obrocie krajowym. Kategoria czasu doręczenia, priorytetowa i ekonomiczna, pozostają bez zmian.

Zmiana cennika usług powszechnych nie obejmuje przesyłek zagranicznych oraz paczek powszechnych w obrocie krajowym.

Skrócony cennik Poczty Polskiej 2019:

Cennik Poczty Polskiej 2019. Listy z zadeklarowaną zawartością zwykłe

list o wadze do 350g: gabaryt A – 14,9 zł, gabaryt B – 15,9 zł

list o wadze od 350 do 1000g: gabaryt A – 16,1 zł, gabaryt B – 17,2 zł

list o wadze od 1 do 2 kg: gabaryt A – 17,9 zł, gabaryt B – 19,3 zł

Cennik Poczty Polskiej 2019. Listy wartościowe priorytetowe

list o wadze do 350g: gabaryt A – 16,7 zł, gabaryt B – 17,8 zł

list o wadze od 350 do 1000g: gabaryt A – 17,9 zł, gabaryt B – 19,1 zł

list o wadze od 1 do 2 kg: gabaryt A – 19,9 zł, gabaryt B – 21,3 zł

Cennik Poczty Polskiej 2019. Paczki pocztowe ekonomiczne

paczka o wadze do 1 kg: gabaryt A – 13 zł, gabaryt B – 15 zł

paczka o wadze do 2 kg: gabaryt A – 15 zł, gabaryt B – 16 zł

paczka o wadze do 5 kg: gabaryt A – 18 zł, gabaryt B – 19 zł

paczka o wadze do 10 kg: gabaryt A – 24 zł, gabaryt B – 25 zł

Cennik Poczty Polskiej 2019. Paczki pocztowe priorytetowe

paczka o wadze do 1 kg: gabaryt A – 14 zł, gabaryt B – 16 zł

paczka o wadze do 2 kg: gabaryt A – 16 zł, gabaryt B – 17 zł

paczka o wadze do 5 kg: gabaryt A – 19 zł, gabaryt B – 20 zł

paczka o wadze do 10 kg: gabaryt A – 25 zł, gabaryt B – 26 zł

Pełny cennik Poczty Polskiej 2019: