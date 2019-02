Centralna Liga Juniorów U-18. Lechia Gdańsk chce wrócić do elity

- Patrząc z perspektywy czasu, to wszystko wyszło na plus - mówi trener Grzegorz Grzegorczyk, który wraz z Piotrem Wiśniewskim odpowiada za zespół U-18. - Powstały w klubie rezerwy i w tym zespole grają najlepsi chłopcy, więc z punktu szkoleniowego to nic nie stracili. Nawet zyskali, bo rywalizują z seniorami.

Poprzedni sezon źle zakończył się dla Lechii grającej w Centralnej Lidze Juniorów U-18. Reorganizacja sprawiła, że z dwóch grup powstała jedna, a biało-zieloni nie zdołali się do niej zakwalifikować. To sprawiło, że w tym sezonie muszą walczyć o awans w lidze wojewódzkiej i makroregionalnej.

Sztab szkoleniowy zespołu liczy aż sześć osób. Są to Dominik Czajka, Marek Zieńczuk, Mateusz Bąk, Artur Kosznicki, Grzegorczyk i Wiśniewski. Oni pracują z zespołem rezerw i U-19, ale za ten ostatni odpowiadają właśnie Grzegorczyk i Wiśniewski.

- W drużynie są chłopcy z roczników 2000-02 i jeden z 2003. Cały mikrocykl pracujemy razem, a w piątek jest podział, kto gra w rezerwach, a kto w lidze wojewódzkiej - wyjaśnia Grzegorczyk. - Byłem na stażach w Benfice, Ajaksie czy Dinamie Zagrzeb i tak to działa w szkółkach, które wypuszczają sporo młodzieży. Chłopcy u nas mają szczęście, że przy dwóch drużynach jest aż sześciu trenerów, to są standardy europejskie. Dzięki temu można indywidualizować treningi. W sztabie szkoleniowym nie brakuje byłych piłkarzy, więc nasi młodzi zawodnicy mogą wiele wynieść z treningów.

Z punktu widzenia szkoleniowego gra w lidze wojewódzkiej nie daje zawodnikom zbyt wiele. Dlatego celem jest szybki awans do Centralnej Ligi Juniorów.

- Awans to dla nas priorytet, żeby kolejne roczniki nie były stratne. Lepiej grać w CLJ z Zagłębiem Lubin, Śląskiem Wrocław i Lechem Poznań niż w lidze wojewódzkiej. Nie chcemy zatem, aby taka sytuacja powtórzyła się w przyszłości. Z pewnością pod każdym względem lepiej jest mieć drużynę w Centralnej Lidze Juniorów niż w lidze wojewódzkiej - mówi Grzegorczyk.

Lechia dąży do tego, aby właśnie z najlepszymi walczyć w Centralnej Lidze Juniorów w najstarszym roczniku. I jest na dobrej drodze, aby ten cel osiągnąć choć wiosną rywalizacja będzie trudniejsza. W lidze wojewódzkiej gdańszczanie nie mają sobie równych.

- W ostatniej kolejce graliśmy z Borowiakiem Czersk i wygraliśmy 14:0. Razem z nami do ligi międzyregionalnej awansuje z drugiego miejsca Chojniczanka, którą pokonaliśmy 3:0. A gramy młodszymi chłopcami. W całych rozgrywkach mamy bilans bramkowy 106-2. Na całe szczęście liga wojewódzka nie będzie przez cały sezon. Gdyby nie czwarta liga, to mielibyśmy stracony rok, bo poziom w juniorskiej lidze wojewódzkiej jest mizerny - nie ukrywa trener Grzegorczyk.

Dla zawodników gra w lidze wojewódzkiej stanowi przetarcie przed rywalizacją z seniorami w zespole rezerw.

- Nikt w zespole nie kręci nosem jeśli musi zagrać w lidze wojewódzkiej. Chłopaków nie ma aż tylu, a robimy taką rotację, że nie zagrali zbyt wielu meczów. To zresztą jest z korzyścią dla nich samych. Jak ktoś zagra 20 minut w rezerwach, to może zaliczyć pół meczu w juniorach. W lidze wojewódzkiej wykazują dużo chęci do gry, bo to dla nich przetarcie przed rywalizacją z seniorami i możliwość pokazania się z jak najlepszej strony przed sztabem szkoleniowym - wyjaśnia trener Grzegorczyk

Biało-zieloni wygrają ligę wojewódzką, a o awans do CLJ U-18 powalczą wiosną w lidze makroregionalnej z zespołami z województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Z każdego województwa do tych rozgrywek trafią po dwa najlepsze zespoły, które wiosną powalczą o jedno miejsce dające awans do Centralnej Ligi Juniorów.

- Tam będzie Zawisza Bydgoszcz, Warta Poznań, więc poziom będzie już nieco wyższy. To dobrze, że nie musimy grać całego sezonu w lidze wojewódzkiej. Powołanie na wiosnę ligi markoregionalnej, w której toczyć się będzie walka o miejsce w Centralnej Lidze Juniorów to trafna inicjatywa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rywalizacja będzie już na nieco lepszym poziomie, a naszym celem będzie oczywiście wywalczenie awansu - zakończył Grzegorzczyk.

