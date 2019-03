Centralna Liga Juniorów. Warto starać się być lepszym. Mateusz Bąk - legenda Lechii Gdańsk trenuje młode talenty

- Maciek już ponad rok temu dołączył do pierwszego zespołu. Na kilku treningach był też Kuba Michałowski, który jest najstarszy w akademii w drużynie rezerw. Mam nadzieję, że trafi na kolejne. Schodząc niżej, ale już bez personaliów, jest kilku chłopaków, na których trzeba patrzeć bardziej uważnie. Przeskok jest trudny i każdy ma co poprawiać, bo jedni koordynację ruchową, inni technikę bramkarską. Przed każdym ogrom pracy, a droga jest daleka - przekonuje Bąk.

- Dłuższy urlop po zakończeniu piłkarskiej kariery pozwolił zresetować głowę i złapać dystans do tego, co się wydarzyło - mówi Mateusz. - Praca z najstarszymi rocznikami w Lechii jest odrobinę zbliżona do pracy seniorskiej. To chłopcy 17-18-letni, z którymi można skupić się na doskonaleniu pewnych elementów, które kuleją. To praca z z dużą dozą dystansu na dorosłym organizmie.

W dzisiejszych czasach często mówi się, że młodzież woli komputery i siedzenie w domu niż ruch na boisku.

- Są chłopcy, którzy lubią ciężko pracować - uważa Mateusz. - Ci, którzy wyróżniali się pracowitością i odpowiednim podejściem trafili do pierwszego zespołu. Sposób życia w dzisiejszych czasach powoduje, że zdarzają się ograniczenia z braku gimnastyki czy zwykłego biegania po podwórku, drzewach czy płotach, co naturalnie wpływało na zdolności ruchowe i koordynację.

Mateusz Bąk jest dziś legendą Lechii, grał w seniorach na wszystkich szczeblach - od A klasy do elity, czyli ekstraklasy. Tym może imponować swoim podopiecznym oraz dawać im cenne wskazówki, jak mogą przebijać się coraz wyżej.

- Nie bazowałbym na tym, bo to było już tak dawno. To, co mogę im dać, robię to podczas treningu, tak żeby pomóc im się rozwinąć. Czasami idzie to powoli, ale są chłopcy, którzy w ciągu roku zrobili duże postępy - mówi Mateusz. - Niektóre rzeczy przekazujemy w formie pewnych dialogów czy monologów. Możemy im podać kilka przykładów, że wydaje się, że wszystko idzie lekko i łatwo, jakie są zagrożenia, co wyeliminować, żeby wejść na odpowiedni poziom. Cały sztab jest mocny. Marek Zieńczuk zagrał blisko 500 meczów w ekstraklasie, a to mówi samo za siebie, jest Piotrek Wiśniewski czy moja skromna osoba. Do tego są Dominik Czajka czy Grzegorz Grzegorczyk.

Jak receptę Bąk może przekazać młodym zawodnikom na to, aby zauważył ich trener Piotr Stokowiec?

- Przede wszystkim odpowiednie podejście i praca. To są rzeczy najważniejsze. Każdy z chłopaków w Lechii ma potencjał, umiejętności, talent. Każdy musi być sumienny. To slogan, ale każdego dnia trzeba pracować na swoją przyszłość. Potem liczy się szczęście, także do tego, aby spotkać właściwych ludzi na swojej drodze. Łatwiej tak trafić, kiedy ma się czyste sumienie w stosunku do swojej pracy - uważa Bąk.

Młodzi piłkarze Lechii mają teraz przed sobą cel sportowy. Chcą wywalczyć awans do Centralnej Ligi Juniorów U-18.

- Reorganizacja rozgrywek spowodowała, że musieliśmy przełknąć gorzką pigułkę związaną z brakiem miejsca w CLJ U-18. Naszym założeniem jednak jest wygrać ligę makroregionalną i w tym sezonie wrócić do Centralnej Ligi Juniorów - zapowiedział Bąk.

