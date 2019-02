Centrum Edukacyjne Jabłoniowa. Coraz bliżej ukończenia kompleksu szkolnego przy ul. Jabłoniowej. Będzie ekologiczna i przyjazna młodzieży

Zrobimy wszystko, żeby dzieciaki mogły pójść do tej szkoły już 1 września, bo jest to bardzo potrzebne. Obiecujemy, że dotrzymamy terminów - powiedział przedstawiciel wykonawców.

W środę, 13 lutego odbyła się prezentacja powstającej szkoły przy ul. Jabłoniowej.Obecnie jest to jeden wielki plac budowy. Wykonawcy cały czas prowadzą intensywne prace budowlane, a zakończenie inwestycji zaplanowano na lipiec. Układ drogowy ma być gotowy już w maju.

Kompleks będzie składać się z dwóch budynków dydaktycznych i sali gimnastycznej, a także infrastruktury towarzyszącej. W planie są między innymi boiska wielofunkcyjne, biblioteka i parkingi. Miasto podkreśla, że konstrukcja jest przyjazna środowisku.

- Wszystkie stropy i ściany obiektu szkolnego są drewniane od poziomu zero do dachu. Było to nie lada wyzwanie, ponieważ nie ma w Polsce innej szkoły w takiej konstrukcji i takim wymiarze. - powiedział Włodzimierz Bartosiewicz dyrektor z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Szkoła przy ul. Jabłoniowej została zbudowana w oparciu o koncepcję, wedle której stworzono placówkę na Kokoszkach. Nowy obiekt ma jednak być dwukrotnie większy od pierwowzoru i będzie mógł przyjąć przeszło 700 uczniów. To bardzo istotna inwestycja dla tej części miasta, która jest dynamicznie otaczana z niemal każdej strony przez osiedla mieszkaniowe.

- Centrum Edukacyjne Jabłoniowa będzie jedną z największych szkół w Gdańsku. Południowa część miasta zmienia się i rozwija. Jest tutaj wielka potrzeba miejsc szkolnych. Co ważne, centrum będzie bardzo dobrze skomunikowane, gdyż niemal pod samą szkołę będzie podjeżdżał tramwaj z Nowej Bulońskiej, w przyszłości również z kierunku ul. Havla. A w przyszłym roku powstanie tutaj połączenie pieszo-rowerowe z osiedlem znajdującym się przy ul. Porębskiego.- powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 80 mln zł.

