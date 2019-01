Centrum Hewelianum w Gdańsku najlepszym produktem turystycznym województwa pomorskiego

Konkurs na najlepszy produkt turystyczny to coroczne przedsięwzięcie Pomorskiej Organizacji Turystycznej (POT), realizowane we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. W tym roku wydarzenie odbywa się już po raz szesnasty. [przycisk_galeria]

Centrum Hewelianum w gronie laureatów I etapu konkursu znalazło się głosami komisji Regionalnej Organizacji Turystycznej, w skład której weszli przedstawiciele środowiska turystycznego i mediów regionalnych.

Jurorzy uznali, że Centrum Hewelianum to produkt, którego bogata oferta pozwala skorzystać zarówno z interaktywnego centrum nauki, nawiązującego do dorobku gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, jak i bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej, a także centrum konferencyjnego.

Laureaci etapu regionalnego przechodzą do eliminacji ogólnopolskich, gdzie będą walczyć o Certyfikat POT. To cenne trofeum, które gwarantuje przynależność do elitarnego grona topowych produktów Polski, promowanych w ramach realizowanych przez POT kampanii krajowych i zagranicznych. Zdobywca Złotego Certyfikatu POT zostaje uhonorowany kampanią reklamową o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w drugiej połowie listopada w Warszawie.

Atrakcja, która uzyska największa liczbę głosów, zdobędzie Certyfikat Internautów 2018 przyznawany przez Polską Organizację Turystyczną.

Dodajmy, że drugie miejsce w regionalnym etapie konkursu POT zdobyła Lawendowa Osada i Zagroda Edukacyjna Lawendowej Osady. A trzecie miejsce – Międzynarodowe Zawody LOTTO CSIO5* Sopot 2018, impreza jeździecka z roku na rok zdobywające coraz większą popularność.

Jeśli ktoś chce oddać głos na Centrum Hewelianym w konkursie ogólnopolskim, może to zrobić:

