Centrum Medyczne POLMED po modernizacji. Otwarcie nowej przestrzeni medycznej w CH Manhattan

W środę, 29 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowej przestrzeni Centrum Medycznego Polmed w gdańskim CH Manhattan. Placówka przeszła gruntowną modernizację oraz oddała w pełni wyposażone pomieszczenia użytkowe. Na powierzchni 900 m. kw zostało wykończonych łącznie 20 gabinetów lekarskich. Placówka chwali się możliwością konsultacji u ponad 75 lekarzy o różnych specjalnościach. Centrum oferuje bogaty wachlarz usług medycznych od poradnictwa w zakresie między innymi diabetologii, neurologii, okulistyki, po dermatologię.

- Bardzo mocnym punktem działalności centrum jest kompleksowa opieka ginekologiczna oraz opieka nad kobietami w ciąży. Gabinety ginekologiczne zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, w tym aparaty do badań USG, umożliwiające badanie 3D i 4D. Pacjentki mają możliwość wyboru lekarza z szerokiej listy specjalistów ginekologów, jak również mogą wykonać specjalistyczne badania prenatalne, cytologię LBC oraz badania genetyczne - powiedziała Ewelina Formela, kierownik Centrum Medycznego POLMED

Warto podkreślić, że gdański oddział udzielał do tej pory 6 tys. konsultacji w miesiącu. Pacjenci są diagnozowani także w pracowni USG, RTG, EKG, spirometrii i audiometrii. Dzięki nowej infrastrukturze ma zwiększyć się zarówno oferta medyczna, jak i jej dostępność.

- Bardzo cieszymy się z tego rozwoju. Jesteśmy dla pacjentów i jesteśmy po to, by pacjenci nam ufali, lubili i żeby nam zawierzali. Dbamy o to i będziemy dalej rozbudowywać ten wielki projekt. Marzymy o firmie z rodzinną atmosferą i taką firmę chcemy tworzyć - powiedział Radosław Szubert, prezes zarządu Polmed.