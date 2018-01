CENTRUM UŁAN SPA to wyjątkowy kompleks położony na Kaszubach, to idealne miejsce na relaks dla osób ceniących komfort i wysoką jakość obsługi. Wygodę oferujemy w stylowo urządzonych pokojach 1- ,2- i 3- osobowych wyposażonych w TV, telefon, szlafroki, zestaw powitalny oraz Wi-Fi. Wrażenie wyjątkowej wygody potęgują przestronne i nowoczesne łazienki. Komfort pokoi podkreślają stylizowane meble i krzesła oraz nastrojowe oświetlenie. Każdy, kto spędzi w naszych pokojach chociaż jedną noc, w pełni zrozumie znaczenie słów: komfort i wygoda.Zapraszamy do zwiedzania i odpoczynku w jedynym na pomorzu Ogrodzie Japońskim zaprojektowanym przez architektów krajobrazu.Ogród Japoński przy Centrum Ułan SPA to nowość w pojmowaniu atrakcji turystycznej w Polsce. Woda to życie i ruch, a głazy to trwałość w przyrodzie,symbioza ciszy i wypoczynku. Harmonia w Ogrodzie Japońskim to elegancja połączona z prostotą. Wijące się strumyki , pomiędzy inną niż w Europie japońską roślinnością, azalią japońską, klonami palmowymi, wiśniami, magnoliami to podstawa. Niespodzianki to duże rośliny: Pinus silvestris "Watererii", Pinus nigra, Pinus sylvestris, Juniperus media "Pfitzeriana"-bonsai, misy abachi, kaskady, herbaciarnia i mostek. Centrum Ułan SPA chce połączyć Gości lubiących ciszę i tych lubiących Polską gościnność.W restauracji o niepowtarzalnym wystroju Gościom serwujemy znakomite dania i wyszukane desery. Obok potraw niezwykle oryginalnych, w karcie znaleźć można doskonale przyrządzone potrawy klasyczne. Uzupełnieniem tego bogatego menu są dania przygotowywane specjalnie z myślą o najmłodszych gościach. Wyśmienita kuchnia i najwyższa jakość obsługi sprawią, że chwile spędzone w restauracji, nasi goście zapamiętają na długo i będą chcieli do nas wrócić. Hotelowa restauracja i kilka dodatkowych sal to także miejsca, gdzie przy kawie można spokojnie popracować na przenośnym komputerze, bo sale wyposażone są w bezpłatny bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej.Dopełnieniem wypoczynku w naszym Hotelu jest nowoczesne SPA z wykorzystaniem najnowszej technologi i kosmetyków. Bogaty program zabiegów odnowy biologicznej zapewni Państwu kurację na twarz i ciało. Hotelowe centrum SPA & Wellness to doskonałe miejsce na relaks zarówno dla indywidualnych osób, jak i całych rodzin. Na gości czekają: - kryty basen - jacuzzi - wanna z hydromasażem – łaźnia parowa. W nowoczesnych gabinetach odnowy biologicznej, w których pod opieką specjalistów mogą Państwo skorzystać między innymi z zabiegów na twarz i ciało kosmetykami firmy "Bioline", "Klapp" - zabiegi wyszczuplające, odmładzające, nawilżające, relaksujące, regenerujące, oczyszczające, masaże klasyczne, kamieniami bazaltowymi, wibracyjne, antycellulitowe.Centrum Ułan SPA to także idealne miejsce na organizację szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań biznesowych i uroczystości rodzinnych. Spotkania tego typu organizujemy od wielu lat w specjalnie zaaranżowych na potrzeby naszych gości salach: konferencyjnej, bankietowej, kominkowej, ogrodowej. Razem cztery sale o różnej wielkości lub w VipRoom-ie dla mniejszej ilości gości od 2 do 10 osób. Do dyspozycji organizatorów szkolenia lub konferencji przygotowaliśmy rzutnik multimedialny z ekranem, flipchart, odtwarzacz DVD, bezprzewodowy internet oraz nowoczesny system nagłaśniający. Na życzenie naszych gości przygotowujemy bufet kawowy lub poczęstunek.Centrum Ułan SPAUl. Tartaczna 1077-100 Bytówtel. +48 59 822 32 47 tel/fax.+48 59 822 66 47mail: hotel@ulanspa.plmarketing@ulanspa.plwww: www.ulanspa.pl Serdecznie zapraszamy!!!