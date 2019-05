Ceny warzyw i owoców 2019 na Pomorzu. Raport z Pomorza

Ile kosztują w Waszej miejscowości owoce i warzywa? Na Wasze informacje czekamy pod adresem INTERNET@DZIENNIKBALTYCKI.PL, w komentarzach pod materiałem i na Facebooku.

Ile kosztuje pietruszka? Cena powala z nóg

Cena pietruszki na targowisku to od 20 do 26 zł. W supermarketach kupimy ją za 15 zł. Problem jednak w tym, że bardzo często jej... nie ma.

Pietruszka to ok. 26 zł, ale handlowcy często jej nie biorą, gdyż w hurcie jest równie droga.

Rolnicy twierdza jednak, że za wzrost cen pietruszki odpowiada susza. Ta tegoroczna i ta z roku poprzedniego. W ubiegłym roku ze względu na suszę pietruszki było znacznie mniej, w związku z czym w magazynach już ubiegłorocznej pietruszki nie ma. A w tym roku znów było mało opadów i tegoroczny wysiew jeszcze nie zdążył wzrosnąć. Brak wody temu nie sprzyja. W ostatnich dniach sytuacja się polepsza. Czy intensywne opady coś zmienią?

Ceny warzyw i owoców 2019. Panika na rynku przekłada się na ceny?

- Okazuje się, że polski rynek jest bardzo płytki i wrażliwy na rynki najbliższych sąsiadów. Jak pamiętamy ubiegłoroczna susza dotarła do większości krajów Europy. Tym samym plony były dużo mniejsze. Teraz zaczęło się "korzystanie z okazji". Czyli jeśli czegoś jest mało, a idzie rok nieurodzajny, to zaczyna się panika na rynku i to się przekłada na cenę. Na przykład ceny hurtowe pietruszki nawet dochodzą do 20 zł za kilogram. A producent dostawał 7 zł za kg. Tu trzeba też podkreślić, że ostatnie deszcze nie uzupełniły deficytu wody w glebie. Na pewno tak jest w powiecie sławieńskim - mówi Leszek Dydyna, rolnik z Darłowa. - W okolicy Darłowa za ostatni tydzień deszcze, które spadły szybko wsiąknęły. Średnio w maju spadło 30 litrów wody na metr kwadratowy, a przy suchym kwietniu, to kropla w morzu potrzeb. Mówię to na podstawie moich deszczomierzów, które mam na polach. Aktualnie cieszę się z tego, że ta ilość deszczu nie była chwilowa.