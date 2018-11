Charytatywny bieg w Gdańsku. Pokonaj wszystkie schody znajdujące się w budynku Olivia Star i pomóż ufundować stypendia sportowe dla dzieci

Olivia Star ma 180 metrów wysokości, 34 piętra i 723 schody. Aby bieg był różnorodny, przygotowane zostały 3 kategorie.

Star Sprint - wyścig z poziomu 0 na 34 piętro,

Star Ultra - 100 pięter na 100-lecie Niepodległości – zawodnicy trzykrotnie pokonają trasę w górę pokonując łącznie ponad 100 pięter,

ORC Games - bieg przeszkodowy w “pigułce” czyli dużo przeszkód na krótkiej industrialnej trasie. Na dystansie około 1200 metrów przygotowanych będzie 9 przeszkód dla pasjonatów biegów przeszkodowych. Trasa biegła będzie przez teren OBC.

Startujący wspólnie ufundują stypendia sportowe dla wychowanków domu dziecka w Oliwie.

Zapisy trwają do środy, 28 listopada, do północy.

Zgłoszenie do biegu jest płatne. Opłata za udział zależy od wybranej kategorii:

Star Sprint – 69 zł

Star Ultra – 89 zł

OCR Games – 99 zł

STAR CHALLENGE (pakiet 3 biegów) – 169 zł

Harmonogram startu poszczególnych grup w sobotę, 1 grudnia:

- Star Sprint, godz. 9.00 – start zawodników co 20 sekund

- Star Ultra, gdzo. 10.00 – start zawodników co 30 sekund

- OCR Games, godz. 11.00 – start po 8 osób co 3 minuty

Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godz. 7.30-14.00

