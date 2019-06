Chcesz takiego psa? Musisz to zgłosić! Zobacz rasy psów uznawane za agresywne

zobacz galerię (12 zdjęć) Chcesz kupić psa? Niestety nie każdego możesz tak po prostu wziąć z hodowli. Zgodnie z polskim prawem, decydując się na posiadanie psa lub prowadzenie hodowli niektórych ras, potrzebujesz specjalnego zezwolenia. Wszystko dlatego, że rasy te są uznawane za agresywne i prawodawca nie chce, by trafiały one w niepowołane ręce. Co prawda o agresji psa nie decyduje jedynie rasa, ale szereg innych czynników, w tym przede wszystkim nieprawidłowe metody szkolenia. Niemniej jednak pewne rasy są uznawane za bardziej niebezpieczne od innych. W Polsce za takie uznano 11 ras. Jakich? Zobacz w galerii! Isabel Vittrup Pallier / unsplash.com zobacz galerię (12 zdjęć)

