Chirurg onkolog z Gdańska oskarżony o molestowanie 88 kobiet

Gdański lekarz zatrzymany został w lutym 2017 r. W sprawie przesłuchano około 3700 świadków. Pokrzywdzone kobiety przesłuchiwane były przed sądem w obecności biegłego psychologa. W sprawie swoje opinie wskazujące na nieprawidłowości zachowań onkologa wydali też biegli.

- Dziewięć czynów dotyczy doprowadzenia pokrzywdzonych podstępem do obcowania płciowego, to jest z art. 197 § 1 k.k. Natomiast pozostałe czyny dotyczą doprowadzenie pokrzywdzonych podstępem, w tym jednej małoletniej poniżej 15 roku życia, do poddania się innej czynności seksualnej, to jest z art. 197 § 2 k.k. - poinformowała w czwartek 28 lutego prok. Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku/

Marek Ł. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Za doprowadzenie do obcowanie płciowego grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, z kolei przestępstwo doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej zagrożone jest karą do lat 8 więzienia (w przypadku takiego czyny przeciwko osobie małoletniej poniżej 15 roku życia ta kara może wynieść do 10 lat pozbawienia wolności).

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w Gdańsku.

