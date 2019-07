Chojnice. XXI Światowy Zjazd Kaszubów - msza święta i rozpoczęcie zjazdu

Po mszy świętej Kaszubi, którzy pojawili się w Chojnicach przeszli do Parku Tysiąclecia, gdzie odbywają się główne uroczystości. Tegoroczny zjazd nieprzypadkowo odbywa się w Chojnicach, co podkreślał podczas swojego wystąpienia profesor Edmund Wittbrodt, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dwadzieścia lat temu polscy parlamentarzyści decydowali bowiem o podziale administracyjnym Polski. Chojnice, które wcześniej wchodziły w skład województwa bydgoskiego mogły trafić do województwa kujawsko-pomorskiego, ze stolicami w Bydgoszczy i Toruniu. Ostatecznie zadecydowano jednak, że włączone zostaną w skład województwa pomorskiego.