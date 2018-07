Rafał Kobryń podpisał z Lechią Gdańsk w ubiegłym sezonie swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Ma za sobą nawet debiut na Ekstraklasowym boisku. Teraz jednak trafi na wypożyczenie do pierwszoligowej Chojniczanki.

Rafał Kobryń z jest wychowankiem Akademii Lechii Gdańsk, a z biało-zielonymi związany jest już od ponad 10 lat. Jest jednym z pierwszych młodych zawodników, który został wchłonięty w szeregi seniorskiej drużyny Lechii po przyjściu Piotra Stokowca. Rafał Kobryń zdążył nawet zadebiutować w Ekstraklasie podczas ostatniego spotkania w sezonie z Sandecją Nowy Sącz, podczas którego rozegrał pełne 90 minut. Kobryń z Lechią podpisał kontrakt do końca czerwca 2020 r. z opcją przedłużenia na kolejne dwa sezony do 30 czerwca 2022 r. Teraz 18-letni piłkarz grać będzie na rocznym wypożyczeniu w pierwszoligowej Chojniczance Chojnice.- Dla mnie jest to kolejny krok w mojej karierze. Liczę, że uda mi się zebrać w Chojniczance doświadczenie w seniorskiej piłce, którego mi trochę brakuje i dalej się rozwijać - dodał Rafał Kobryń.- Chcemy, by Rafał nabrał doświadczenia meczowego w Chojniczance i wrócił do nas jako jeszcze lepszy zawodnik. W poprzednim sezonie tą drogą podążył Karol Fila, który trafił na wypożyczenie jako junior, a wrócił do nas jako senior - powiedział dyrektor techniczny Lechii Gdańsk, Janusz Melaniuk.