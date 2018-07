Wakacyjne zawieszenie części kursów autobusów nr 124, 127, 130, 155, 162 i 262 w Gdańsku spowodowało oburzenie pasażerów oraz krytykę politycznych konkurentów obecnych władz miasta. Zarząd Transportu Miejskiego uspokaja, że sytuacja jest tylko czasowa i poprawi się we wrześniu, z początkiem nowego roku szkolnego.



ZTM: Siatkę połączeń bardzo zmieniło zamknięcie dla ruchu ul. Wilanowskiej. Do tego na południu Gdańska dochodzą inne prace i utrudnienia, chociażby związane z budową Nowej Bulońskiej Północnej. Zmiany w rozkładach poparte są też obserwacjami frekwencji na poszczególnych liniach.

Mniej kursów "124". Pasażerowie: przecież to połączenie z plażą!



Cięcia kursów autobusów wywołały polityczną burzę

Lepszy Gdańsk: Z połączeń autobusowych z Górnego Tarasu, przez Wrzeszcz, szpital Zaspa aż do Oliwy, wycięto po 5-6 kursów dziennie. Czy na ignorowaniu potrzeb i postulatów mieszkańców polega ten głoszony przez prezydenta Adamowicza w kampanii wyborczej "szacunek do mieszkańców i demokracji"?

Radni PO: to bardzo zła decyzja ZTM

- Komunikacja miejska będzie absolutnym priorytetem mojej prezydentury! Obiecuję, że wspólnie z radnymi miasta, radami dzielnic i aktywistami ruchów miejskich będą ją rozwijał a nie systematycznie zwijał - zapowiedział z kolei kandydujący na prezydenta Jarosław Wałęsa.

