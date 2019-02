Ciężarówka z pomnikiem ks. Jankowskiego ponownie na skwerze przy kościele św. Brygidy. Przeciwnicy blokują dojście do cokołu

Aktualizacja godz. 13:10

Ciężarówka z pomnikiem ks. Jankowskiego przyjechała na skwer przy kościele św. Brygidy. Dojście do cokołu blokują jednak przeciwnicy ponownego postawienia pomnika. Plac zabezpiecza policja.

Aktualizacja godz. 12:55

W piątek rano do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ks. Henryka Jankowskiego dotarło pismo, podpisane przez Piotra Grzelaka, wiceprezydenta Gdańska. Czytamy w nim m.in.: "W związku z aktem wandalizmu wobec pomnika ks. Jankowskiego uprzejmie informuje, że w celu wykonania remontu i ponownego montażu kamiennego postumentu oraz rzeźby postaci należy planowane prace remontowo-montażowe zgłosić do tutejszego Wydziału Urbanistyki i Architektury."

Zgłoszenia trzeba dokonać 21 dni przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych, dołączając do tego oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, szkice i rysunki, uzgodnione z konserwatorem zabytków. Zgłoszenie powinno również zawierać ekspertyzę mocowania postumentu do podestu podpisaną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.

- Pomnik zostanie dziś postawiony, choć miasto chciało go nam ukraść - odpowiada Roman Kuzimski, wiceprzewodniczący gdańskiego regionu "Solidarności", członek społecznego komitetu. - W czwartek dostarczyliśmy panu wiceprezydentowi pismo uzgodnione z naszymi prawnikami, że zabieramy pomnik do konserwacji, by oszacować koszty upadku. Jego ustawienie nie wymaga zgody miasta.

Aktualizacja godz. 11:00

- Dzisiaj policjanci podczas kontroli doraźnej skweru przy ul. Stolarskiej kilka minut po północy, zauważyli na cokole namalowane sprejem napisy - informuje asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Na miejsce skierowana została grupa dochodzeniowo- śledcza oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali oględziny oraz zabezpieczyli ślady. Policjanci sprawdzili również pobliski teren i ustalają, kto jest sprawcą tego przestępstwa - dodaje.

W związku ze zdarzeniem, funkcjonariusze z komisariatu na Śródmieściu wykonują czynności procesowe w kierunku art. 288 kodeksu karnego tj. zniszczenia/uszkodzenia mienia. Jest to przestępstwo, którego ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Dlatego też, do prowadzenia postępowania przygotowawczego niezbędne jest złożenie przez osobę uprawnioną zawiadomienia o popełnionym przestępstwie oraz wniosku o ściganie sprawcy.

***

W piątek rano Grzegorz Pellowski, członek Komitetu Budowy Pomnika ks. Henryka Jankowskiego zgłosił na policji nocną dewastację cokołu pomnika prałata.

Zaplanowane początkowo na godz. 10:30 rozpoczęcie prac przy stawianiu pomnika opóźniają się.

- Doszło do pewnych komplikacji - słyszymy od jednego z organizatorów. - Jesteśmy jednak przekonani, że jeszcze dziś postać ks. Henryka Jankowskiego wróci na swoje miejsce.

Aktualizacja godz. 10:25

W związku z planowanym przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika przywróceniem pomnika na cokół, Urząd Miejski w Gdańsku skierował do komitetu pismo o formalnych warunkach, jakie należy spełnić w celu ponownego postanowienia pomnika ks. Henryka Jankowskiego.

Wcześniej pisaliśmy:

Na cokole pojawiły się napisy: "zło", "pedofil", "bądź za ofiarami".

W czwartek nad ranem trzej mężczyźni obalili pomnik ks. Henryka Jankowskiego. Cokół już w czwartek został postawiony na dawnym miejscu. Nadal nie wiadomo jednak, czy pomnik ks. prałata Henryka Jankowskiego po naprawie wróci na dotychczasowe miejsce. W piątek, 22 lutego, Przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika chcą ponownie postawić pomnik na swoim miejscu. Z decyzją nie zgadzają się aktywiści, którzy zapowiedzieli protesty w tej sprawie.