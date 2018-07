W czwartek, 19 lipca w okolicach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbędą się biegowe zawody w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Trwają zapisy do tzw. leśnej piątki, bo City Trail onTour to impreza na dystansie 5 km.

Przed biegaczami amatorami letnia odsłona największego cyklu biegów przełajowych w Polsce. Zawody w Gdańsku zaplanowano na czwartek, 19 lipca w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (okolice AWFiS). Zapisy możliwe są poprzez STRONĘ Gdańsk to jedno z licznych miejsc, w których odbędą się tego lata "leśne piątki". Na tej liście są jeszcze Lublin, Warszawa, Olsztyn, Bydgoszcz, Szczecin, Poznań, Wrocław, Katowice oraz Łódź. Wszystkie te biegi rozgrywane są w dni powszednie, w godzinach popołudniowych. Start biegu głównego na 5 km o godz. 19. Od 17.30 będą trwały zawody dla dzieci i młodzieży na dystansach od 300 metrów do 2 km.- Przed nami czwarta edycja letniej odsłony cyklu. Podczas wakacyjnych biegów chcemy przede wszystkim zapowiedzieć sezon jesienno-zimowy, czyli zawody Grand Prix City Trail z Nationale-Nederlanden, bo to nasz główny projekt. Z drugiej strony wiemy, że City Trail onTour to dla wielu osób pierwsze zawody w życiu, więc zależy nam, by pokazać, jaką frajdę daje bieganie oraz że imprezy biegowe bardzo często mają wymiar nie tylko sportowy, ale także towarzyski. Stąd po biegu organizujemy owocowy bufet, przy którym można przyjemnie spędzić czas ze znajomymi i rodziną – podkreśla, organizator imprezy. – Każdy, kto ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal, a najszybsi – w klasyfikacji open oraz w kategoriach wiekowych będą nagrodzeni.Opłata startowa za jeden bieg to 30 złotych w przypadku płatności elektronicznej oraz 40 zł, jeśli zapis odbywa się w dniu zawodów. Osoby, które chciałyby wystartować w więcej niż jednej lokalizacji za drugi i każdy kolejny start zapłacą 20 złotych. Warunek to rejestracja od razu na wszystkie biegi (najpóźniej na 4 dni przed pierwszym z biegów cyklu). W City Trail Junior za udział w biegu trzeba zapłacić odpowiednio 10 lub 15 złotych. Limit miejsc w biegu głównym wynosi 500 osób. W cyklu dla dzieci i młodzieży nie ma ograniczenia liczby miejsc.W ubiegłorocznym cyklu letnich biegów wzięło udział 4727 osób, w tym 3578 dorosłych i 1149 dzieci. Największym biegiem był ten w Bydgoszczy - 498 dorosłych i 214 dzieci. Natomiast w biegu w Gdańsku wystartowało 229 dorosłych i 70 dzieci.