City Trail w Trójmieście. W niedzielę ostatnia szansa na dołączenie do rywalizacji w klasyfikacji generalnej zawodów

Cykl City Trail to sezon składający się z sześciu biegów na 5-kilometrowej trasie – w Trójmieście zawody odbywają się w dwóch lokalizacjach: pierwszy, trzeci i piąty bieg – w Gdańsku, drugi, czwarty i szósty – w Gdyni. Najważniejsza jest regularność – ukończenie cyklu oznacza udział w co najmniej czterech biegach. W klasyfikacji generalnej liczą się cztery najlepsze wyniki. Aby otrzymać pamiątkowy medal również należy pobiec minimum cztery razy. Podsumowanie edycji i wręczenie nagród odbywa się na siódmej, oddzielnej imprezie, organizowanej w formule uroczystej ceremonii. Harmonogram wszystkich biegów wygląda identycznie. O godz. 8.30 zaczyna pracę biuro zawodów, od 9.30 trwają biegi dla dzieci, a o 11.00 rozpoczyna się bieg główny na 5 km.

- Startuję w City Trail od poprzedniej edycji. Nie jestem typowym biegaczem, ale jeśli mam czas na aktywność to wybieram właśnie bieganie. W ciągu ostatnich miesięcy sport zszedł u mnie na dalszy plan, ale już wróciłem, mam wykupiony karnet biegów na City Trail, a to duża motywacja, żeby biegać regularnie i co miesiąc sprawdzać kondycję – mówi Kamil Szymański jeden z uczestników.

Najbliższy bieg odbędzie się na ścieżkach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w okolicy AWFiS w Gdańsku. Trasa jest bardzo urozmaicona i malownicza. W listopadowych zawodach w Gdyni zwycięstwo odnieśli Łukasz Kujawski (z czasem 16.17) i Ewelina Paprocka (jej wynik to 18.52). Linię mety minęło 427 zawodników. Dodatkowo w biegach dziecięco-młodzieżowych – City Trail Junior uczestniczyło 147 młodych adeptów biegania.

- Z roku na rok biegi City Trail notują wzrost frekwencji. To pokazuje, że Polacy są coraz bardziej świadomi konieczności zmian swoich nawyków żywieniowych i zdrowotnych. Kształtowanie oraz utrwalanie takich postaw dotyczy także najmłodszych zawodników, którzy w ramach City Trail Junior, również mogą spróbować swoich sił na krótkim dystansie. Biorąc pod uwagę deficyt imprez biegowych w okresie jesienno-zimowym, udział w City Trail wydaje się być doskonałą okazją do podtrzymania wypracowanej latem kondycji – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, rzecznik prasowy Nationale-Nederlanden.

Opłata startowa jest uzależniona od opcji, jaką wybierze zawodnik. Podstawowy pakiet sześciu imprez w jednej lokalizacji to koszt 80 złotych. Dodatkowym elementem karnetu jest zimowa czapka do biegania. Jest też opcja dopłacenia 10 zł i skorzystania z pakietu premium, który zawiera stały chip do pomiaru czasu, dzięki czemu wystarczy pojawić się w biurze zawodów tylko raz w ciągu edycji. Można zapisać się także na pojedyncze biegi – start w jednym biegu to koszt 20 zł w przypadku płatności elektronicznej i 30 zł w biurze zawodów w dniu imprezy. Opłaty startowe w City Trail Junior to 5 zł w przypadku zapisów na pojedyncze biegi oraz 20 zł, jeśli opłata jest uiszczana z góry za cały cykl.

Kolejne imprezy są zaplanowane na 6 stycznia, 10 lutego i 10 marca. Zawody w Trójmieście są częścią ogólnopolskiego cyklu, w którym uczestniczą także: Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław. Szczegółowe informacje oraz zapisy znajdują się na stronie www.citytrail.pl. Elektroniczna rejestracja do najbliższych zawodów trwa do końca dnia w środę, 28 listopada.

