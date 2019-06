CLJ U-15. Lechia Gdańsk stawia na szkolenie indywidualności. Marcin Kubsik: Chcę przekazać chłopcom moją pasję [wideo, zdjęcia]

Lechia Gdańsk zakończyła rywalizację na piątym miejscu w grupie B Centralnej Ligi Juniorów U-15. Trenerem zespoł€ jest Marcin Kubsik, wychowanek i były piłkarz biało-zielonych.

- Mam nadzieję, że przez to, że grałem w piłkę chłopcy postrzegają mnie jako autorytet i chciałbym, żeby tak było. W sumie to pytanie do nich - mówi Kubsik. - Na pewno mi to pomaga, bo w szatni spędziłem wiele czasu i zostawiłem dużo potu i wiem jak to wygląda od środka. Liczę na to, że widać efekty rozwoju tych chłopców, którzy u mnie trenują. Staram się wykonywać moją pracę z pasją i najlepiej jak tylko potrafię.

Z tej współpracy cieszą się podopieczni trenera Kubsika. - Piłka nożna od zawsze była częścią mojego życia - mówi Bartłomiej Kula, zawodnik zespołu Lechii U-15. - Nie wyobrażam sobie żyć bez niej. Bardzo się cieszę się, że moim trenerem jest były piłkarz. Dzięki niemu mogę się dowiedzieć jak to jest być piłkarzem, jak się zachowywać boisku i to mnie motywuje do dalszej pracy. Uczę się jak cieszyć się grą piłką, także dzięki poczuciu humoru trenera. Moim marzeniem jest zagrać w Premier League, w Manchesterze United lub Liverpoolu, a wcześniej w pierwszej drużynie Lechii.

- Chodziłem na spotkania piłkarskie taty z kolegami i to zachęciło mnie do trenowania. Bardzo się cieszę, że moim trenerem jest były piłkarz. Największe moje marzenie, to zostać najlepszym piłkarzem na świecie - powiedział Mateusz Mielnik, kolejny zawodnik z zespołu biało-zielonych U-15. To praca bardzo odpowiedzialna. Szkolenie chłopców, którzy mają swoje cele i piłkarskie marzenia, którzy chcą się coraz bardziej rozwijać i stawać się coraz lepsi. - Taka praca nie jest ciężka tylko przyjemna. Mamy chłopców w zespole, którzy ciężko pracują, zostawiają serce i są świadomi celu, do którego dążą. Nie każdy ten cel osiągnie, ale najważniejsze, aby sprawiało im to frajdę i mieli z tego prawdziwą radochę i żeby to im przynosiło satysfakcję - uważa Kubsik. Trener biało-zielonych U-15 może wykorzystać swoje piłkarskie doświadczenie, kiedy robi selekcję młodych zawodników do swojej drużyny.

- Szczególną uwagę zwracamy na samo podejście, zaangażowanie, charakter chłopców oczywiście poprzez umiejętności czysto piłkarskie i techniczne - wylicza szkoleniowiec. - W tym wieku kładziemy mniejszy nacisk na założenie taktyczne, choć oczywiście w trakcie pracy też muszą być brane pod uwagę. Bardzo ważne są umiejętności techniczne, także umiejętność pracy w zespole i podnoszenie swoich umiejętności. Podstawą jest obecność na zajęciach, ale też zwracamy dużą uwagę na to, jak się chłopcy prowadzą, jak się uczą i czy mają uporządkowane życie rodzinne. Ważny jest całokształt młodego człowieka, który pozwala nam ocenić, czy warto w niego inwestować czas i energię. Mamy fajną grupę w roczniku, który prowadzę, więc jestem pełen optymizmu. Perełek w drużynie U-15 nie brakuje. To ważne, bo trenerzy nie koncentrują się na tworzeniu silnego zespołu, ale bardzo dobrych jednostek, które będą w stanie przebić się do pierwszego zespołu.

- Nie będę wymieniał nazwisk, ale są chłopcy, którzy rokują i pozwalają myśleć pozytywnie w kwestii występów w pierwszym zespole. Taki jest nasz cel. Nie tworzymy zespołów i wspaniale współpracujących ze sobą formacji, ale pracujemy nad rozwojem indywidualnym i chcemy dostarczać zawodników do pierwszego zespołu - przekonuje Kubsik. - Tak się dzieje, a trener Piotr Stokowiec pokazuje, że stawia na młodych i to nie przypadek, że się sprawdzają w pierwszym zespole. Procentuje ciężka praca prowadzona w akademii od lat. Trener Stokowiec na nich stawia, a oni się odwdzięczają dobrą grą. Niestety, nie wszyscy tak myślą, ale ja mówię o filozofii pracy w naszej akademii. Pokazuje to przykład sprzed lat, kiedy z Robertem Jędrzejczakiem prowadziliśmy drużynę juniora starszego i przegraliśmy mecz ligowy w Szczecinie z Pogonią 1:5. W ciągu tych lat kilku naszych chłopców z tamtego zespołu zagrało w ekstraklasie, kilku w pierwszej lidze, a z Pogoni zagrało dwóch zawodników na zapleczu ekstraklasy. Patrząc z perspektywy czasu przyjemniej było być piłkarzem czy teraz jest bycie w roli trenera?

- Z sentymentem wspominam czas, kiedy uganiałem się za piłką. Staram się tę pasję przekonać młodemu pokoleniu. Przyjemnie było grać, przyjemnie jest dalej być przy piłce - zakończył Kubsik.