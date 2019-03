CLJ U-15. Lechia Gdańsk wygrywa i marzy o mistrzostwie. Trzeci gol wiosną Kacpra Urbańskiego [zdjęcia]

Lechia zaczęła wiosnę od porażki w Gdyni z Arką 1:3, a następnie wygrała w Jarocinie z Akademią Piłkarską Reissa Poznań 4:2. Dopiero w sobotę zagrała po raz pierwszy u siebie, a do Gdańska przyjechała Warta. Drużyna z Poznania pokazała się jako wymagający zespół, twardo grający w piłkę. I to właśnie goście mieli okazję, aby objąć prowadzenie, bowiem w 10 minucie sędzia podyktował rzut karny. Piłkarz zespołu z Poznania posłał jednak futbolówkę nad poprzeczką. Nie zmienia to jednak faktu, że początek spotkania był wyrównany, a wygrana biało-zielonych wcale nie była taka pewna. Losy spotkania rozstrzygnęły się pod koniec pierwszej połowy. Sygnał do ataku dał kapitan zespołu, Kacper Urbański - syn byłego piłkarza Lechii i jednego z trenerów U-15, Przemysława Urbańskiego. Wyróżniający się zawodnik biało-zielonych popisał się bardzo ładnym i skutecznym strzałem z dystansu. To jego kolejne trafienie w tym roku, bowiem na listę strzelców wpisał się także w przegranym meczu z Arką oraz w wygranym z Akademią Piłkarską Reissa.

- Zagraliśmy bardzo dobrze, nie odpuszczaliśmy i byliśmy bardzo skoncentrowani. Cieszę się, że strzeliłem ładną bramkę. Uderzyłem z dalszej odległości i "zdjąłem pajęczynkę", czyli piłka wpadła tam, gdzie chciałem. Tak miało być. Chcemy wygrać rywalizację w naszej grupie, zakwalifikować się do półfinału i oczywiście powalczyć o mistrzostwo Polski - mówił po meczu zdecydowanie Kacper Urbański.

Jeszcze przed przerwą drugą bramkę strzelił Krystian Okoniewski. W drugiej połowie Warta miała drugi w tym spotkaniu rzut karny i znowu nie potrafiła zamieć go na gola, a tym razem świetną interwencją popisał się Igor Dzierżawski, bramkarz biało-zielonych. Z kolei Przemysław Kinder strzelił trzeciego gola dla Lechii i ustalił wynik spotkania. Drużynę gospodarzy przeciwko Warcie prowadził Przemysław Urbański, bowiem pierwszy trener Marcin Kubsik był zawieszony na jedno spotkanie za krytykowanie pracy sędziego w poprzednim meczu z Akademią Reissa.

- Warta to zespół dobrze poukładany i nie jest to wygodny rywal. Chłopcy są wybiegani, grają twardo i agresywnie. Zrealizowaliśmy jednak to, co chcieliśmy. Strzeliliśmy dwie piękne bramki, trzecią po ćwiczonym stałym fragmencie gry. Cieszymy się ze zwycięstwa. Zawsze walczymy o najwyższe cele, ale będzie ciężko, bo grupa jest bardzo silna. Musimy iść krok po kroku, patrzeć na najbliższy mecz, a nie wybiegać w przyszłość. Mamy okrojoną kadrę i jak pojawią się kartki i kontuzje, to będzie problem. Doszedł do nas Krystian Okoniewski, a tak bazujemy wyłącznie na chłopakach z regionu - powiedział trener Urbański.

Po trzech kolejkach Lechia zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy BCLJU-15, a do prowadzącej Akademii Pogoń Szczecin traci trzy punkty.

Lechia Gdańsk - Warta Poznań 3:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Kacper Urbański (37), 2:0 Krystian Okoniewski (40), 3:0 Przemysław Kinder (43)

Lechia: Dzierżawski - Poliński (41 Kowalski), Kaim (72 Prokopowicz), Mekler (41 Zimnicki), Urbański, Okoniewski (70 Mielnik), Kula, Andrasz, Kopiczyński, Kinder, Wireński

Warta: Dubel - Bylina (76 Michalak), Milkowski (58 Daunarovich), Sarbinowski (58 Rudawski), Adamek (72 Pacholski), Kultys, Liszyński, Rogaliński (58 Cierżniak), Siedlecki, Stangel, Szczupakowski (69 Porzucek)

