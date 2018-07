Trwają prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem przestrzennym w rejonie kładki dla pieszych nad węzłem al. Rzeczypospolitej i al. Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie.

Wstępnie założenia wskazują na cztery możliwe warianty zmian.Kładka nad al. Rzeczypospolitej i al. Jana Pawła II powstała w latach 70. XX wieku. Licząca ponad 40 lat konstrukcja jest już wysłużona i jej stan techniczny kwalifikuje ją do kapitalnego remontu. Dodatkowo obecna kładka w coraz mniejszym stopniu odpowiada potrzebom komunikacyjnym poruszających się po niej pieszych, przemieszczających się między wspomnianymi ulicami, bądź chcącymi dostać się na usytuowane przy al. Rzeczypospolitej przystanki tramwajowe i autobusowe. Na kładkę narzekają zwłaszcza osoby mające problemy z poruszaniem się, osoby starsze i niepełnosprawne.W Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni trwają obecnie prace nad koncepcją nowego zagospodarowania terenu w rejonie kładki na Zaspie. W procesie tworzenia założeń dokonano analizy dokumentacji archiwalnych kładki dla pieszych i wykonano inwentaryzację stanu istniejącego węzła drogowego oraz sprawdzono stan techniczny całej kładki. Przeprowadzona została także analiza ruchu pieszego i rowerowego w odniesieniu do organizacji węzła, która wykazała, że w porannym szczycie komunikacyjnym między godz. 7.00 a 8.00 przez łącznik północny kładki przechodzi niewiele ponad 200 osób, zaś w szczycie popołudniowym między godzinami 16.00 a 17.00 natężenie ruchu wynosi blisko 250 osób. We wspomnianych analizach uwzględniono również plany zagospodarowania przestrzennego terenu w pobliżu kładki, który przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową -Zgromadzony materiał wskazuje, że najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wariant czwarty. Uporządkuje on ruch pieszych oraz rowerzystów, a jednocześnie nie wpłynie negatywnie na ruch pojazdów, poruszających się al. Jana Pawła II oraz al. Rzeczypospolitej. Poza tym znajdujące się na poziomie chodnika kładki będą przyjazne dla osób niepełnosprawnych . Dodatkowo znacznie zmniejszy się powierzchnia kładek w stosunku do obecnie istniejącej. Szacuje się, iż powstałe konstrukcje będą miały łączną powierzchnię ok. 600 m2, co wpłynie na łatwiejsze ich utrzymanie na etapie użytkowania. Obecna kładka liczy ponad 4500 m2 powierzchni -Rzeczniczka dodaje też, że w najbliższych miesiącach koncepcja będzie analizowana. Określone zostaną warunki finansowe poszczególnych wariantów, ale też rozwiązania techniczne. Umożliwi to wybór optymalnego zagospodarowania przestrzennego w rejonie kładki na Zaspie. Kolejnym etapem będzie projekt budowlany i zabezpieczenie środków finansowych. W procesie modernizacji kładki na Zaspie, w zależności od przyjętego wariantu, realizacja inwestycji może być podzielona na etapy.Niezależnie od prowadzonych prac koncepcyjnych, konieczne ze względów bezpieczeństwa są prace remontowe funkcjonującej kładki. Jeszcze w tym roku zaplanowany został remont schodów od strony al. Jana Pawła II. Pod koniec lipca wiadomo będzie, czy zostanie wyłoniony wykonawca tych prac remontowych.Najważniejsze wydarzenia ostatnich dni na Pomorzu:

