Co na balkony? Meble z palet, podłoga ze sztucznej trawy

Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań w przypadku małych balkonów jest wykorzystanie składanych mebli oraz tych z gatunku 2 w 1 – skrzynie do przechowywania, pełniące jednocześnie funkcję siedziska to jedna z takich propozycji. W zaoszczędzonym miejscu warto zaaranżować miniogród – tu świetnie spiszą się bardzo popularne kwietniki w kształcie regałów – mówi Anna Poprawska z portalu Homebook.pl.

Istnieje wiele sposobów zagospodarowania balkonu czy tarasu. Możemy eksperymentować ze stylami, posiłkować się katalogami sklepów wnętrzarskich, urządzić miejski ogródek pełen ziół i kwiatów. Wszystko zależy od osobistych preferencji i kreatywności. Z pewnością posiadacze tarasów mają większe pole do popisu niż właściciele małych balkoników, jednak odpowiednia aranżacja zagwarantuje wizualny sukces jednym i drugim. Wg raportu designerskiej strony Homebook.pl - aż 47% badanych ma balkony powyżej 6 m², natomiast 12% jest posiadaczami niewielkich przestrzeni o wielkości 1 - 2 m².

Jak wynika z raportu Homebook.pl aż 43 proc. ankietowanych twierdzi, że balkon jest ważnym miejscem odpoczynku rodzinnego. Polacy z coraz większą dbałością podchodzą do tematu tych przestrzeni.

Balkon przedłużeniem domu. W jakim stylu?

Mówi się, że balkon i taras stanowią ,,przedłużenie domu". Sugerowałoby to ich wizerunkowe dopasowanie do całości domowego wnętrza. Nic z tych rzeczy! Są to przestrzenie, w których najodważniej miksujemy różne style i sposoby dekorowania.

Największą popularnością wśród badanych cieszy się styl nowoczesny (27%) płynnie idący z najnowszymi trendami. Podobna ilość respondentów (25%) wybiera styl skandynawski, który charakteryzuje się surowością z precyzyjnie dobranymi dodatkami, tworzącymi nietuzinkowy charakter przestrzeni. Na balkonach aż 17% badanych gości styl rustykalny, który kocha drewno i stanowi połączenie surowych materiałów i dodatków - odpowiadających za efekt przytulnego wnętrza. W raporcie Homebook.pl zwrócono również uwagę na wybór odpowiedniej podłogi, która ściśle łączy się z funkcjonalnością aranżowanej przez nas przestrzeni. Respondenci najczęściej decydują się na łatwe i wygodne w pielęgnacji płytki (52%), jednak jak wynika z raportu coraz częściej wybieramy niestandardowe rozwiązania jak deski kompozytowe (8%) czy sztuczną trawę (6%).