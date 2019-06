Co z trasą tramwajową Gdańsk Południe-Wrzeszcz? Procedury paraliżuje grupa przeciwnych inwestycji mieszkańców

Ostatecznie do RDOŚ trafiły dwa warianty, różniące się zasadniczo tym którędy nową trasę wpiąć w al. Grunwaldzką we Wrzeszczu - czy ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego, czy Do Studzienki.

Potem zapytaliśmy o sprawę także wspomnianego inwestora, czyli miasto.

- W dniu 11 kwietnia 2019r. RDOŚ zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch przebiegów trasy Gdańsk Południe-Wrzeszcz. Jednak w dniach 3 i 4 czerwca do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska wpłynęły pisma z RDOŚ z prośbą o odniesienie się do kolejnych, ponownie złożonych wniosków i uwag wniesionych w związku z prowadzonym postępowaniem. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że RDOŚ jako podmiot wydający decyzje środowiskowe jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Dlatego to do tej instytucji kierowane są uwagi mieszkańców, społeczników, aktywistów miejskich, stowarzyszeń itp. RDOŚ przekierowuje otrzymane od mieszkańców uwagi do DRMG i ta jednostka musi się do nich odnieść. Pisma w tej sprawie wpływają od stałego grona zainteresowanych tą inwestycją osób. Wszystkie składane uwagi dotyczą tych samych zagadnień i każdorazowo są składane przez te same osoby - wyjaśnia Jędrzej Sieliwończyk z biura prasowego magistratu.