Rynek obiektów zarządzanych w systemie condo jest w Polsce jeszcze relatywnie młody. Niemniej od kilku lat inwestycje condo cieszą się niesłabnącą popularnością. Trudno się dziwić – apartamenty inwestycyjne zarządzane w tym formacie potrafią być bardzo dochodowe.

Co kryje pojęcie condo hotel?

Czy inwestycja w apartamenty hotelowe jest bezpieczna?

Jakimi cechami powinien wyróżniać się condo hotel?

Jak znaleźć odpowiedni obiekt inwestycyjny

WIK Capital

od zwykłego hotelu różni się z definicji tylko formą własności. Inwestycja w nieruchomości w systemie condo, jest odpowiednikiem własnego hotelu. Deweloper buduje, a następnie sprzedaje poszczególne lokale przedsiębiorcom, osobom fizycznym lub innym podmiotom prawnym.Jest to sposób na sfinansowanie zaciągniętego kredytu dla dewelopera oraz doskonały kierunek inwestycyjny dla przedsiębiorców. Lokale klasyfikowane są zwykle jako użytkowe, z odrębną księgą wieczystą. Nie można się w nich na stałe zameldować, ale można z nich korzystać jak z mieszkania.Właściciel condo apartamentu hotelowego może więc z niego korzystać, jak również wynająć go pośrednikowi lub bezpośrednio turystom. Większa ilość apartamentów to odpowiednio większy zysk z inwestycji.Bezpieczna inwestycja to nie tylko taka, która się zwróci, ale przede wszystkim zarobi. Rentowność condo hoteli określa się na poziomie 5-8% w skali roku, co przy apartamencie wartym 300 tys. zł daje 15 – 24 tys. złotych rocznie.Właściciele apartamentów ponoszą koszty związane z utrzymaniem nieruchomości oraz części wspólnych, jak również odprowadzają podatek od nieruchomości. Jednakże zysk z inwestycji wciąż pozostaje atrakcyjny, szczególnie przy obiektach klasy premium.Idealna oferta inwestycyjna powinna być dobrze przemyślana. Hotele działające w systemie condo znajdujące się w miejscach atrakcyjnie turystycznie niezależnie od pory roku gwarantują stały popyt na usługi hotelowe. Najbardziej pożądane lokalizacje na ternie Polski znajdują się nad morzem oraz w górach.Z uwagi na wyśrubowane oczekiwania turystów, apartamenty powinny cechować się wysokim standardem. Gwarantem powodzenia jest odpowiednia infrastruktura oraz dostępność parkingów, obiektów rekreacyjnych, sportowych, sal konferencyjnych czy Wellness & SPA.Podstawowym kryterium dochodowym dla inwestora jest wypadkowa lokalizacji, długoplanowej strategii marketingowej i sprzedażowej oraz profesjonalnego zarządzania gotową inwestycją przez doświadczoną firmę managerską.Jedną z wiodących spółek na rynku condo inwestycji, realizujących te założenia jest WIK Capital -Powołując się na pośrednika w wyborze i zarządzaniu inwestycją warto wybierać przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji i udokumentowanych sukcesach.WIK Capital oferuje profesjonalne formatowanie obiektu dla klienta. Oznacza to dobór optymalnych, w zakresie oczekiwań kupującego, apartamentów inwestycyjnych w pożądanej lokalizacji.Szeroko zakrojony marketing sprzedażowy uzyskuje znakomite wyniki na rynku pierwotnym, natomiast zarządzanie w oparciu przemyślaną strategię – efektywny rozwój. WIK Capital zapewnia pełną komercjalizację inwestycji w modelu condo, co gwarantuje transparentność transakcji. Deweloper zyskuje gwarancję bezpieczeństwa i zwrotu środków, zaś inwestor – możliwość negocjacji warunków umowy oraz profitów.