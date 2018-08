Duet Smolik/Kev Fox, Marcelina, Kasia Lins i Bitamina zagrali w sobotę, 4 sierpnia na terenie Stoczni Gdańskiej. Wszystko w ramach cyklu plenerowych koncertów Cydr Lubelski Spragnieni Lata.

Kto nie był, może żałować, bo dobrej zabawy i ciekawych muzycznych wrażeń w sobotę nie brakowało. Do Gdańska zawitała bowiem trasa koncertowa z cyklu Cydr Lubelski Spragnieni Lata. Wydarzenie zainaugurowało działalność nowej przestrzeni Plener 33, która znajduje się tuż za kultową już Ulicą Elektryków i Klubem B90.- Koncert w Gdańsku jest trzecim z naszego cyklu. Witamy wszystkich w tej niezwykłej, industrialnej przestrzeni- powiedziała na wstępie ze sceny Novika, prowadząca imprezę. I dodała, że wszystkich występujących artystów łączy pasja i kreatywność, ale każdy z nich ma swój sposób na zaczarowanie publiczności.Pierwsza czarować zaczęła Kasia Lins. Młoda artystka sprawnie poruszała się po różnych stylach muzycznych- od nostalgicznego popu, po folklor, czy nawet country. Później publiczność rozbujała Marcelina.- Gram tu mój przedpremierowy materiał i strasznie się tym jaram!- powiedziała ze sceny. Przy piosence pt. „Tańcz”, zapowiadającej nową płytę Marceliny, nie dało się stać bez ruchu.Prawdziwy ogień na scenie i pod nią był też późniejszym wieczorem. Najpierw za sprawą rockowego koncertu Smolik/Kev Fox, czyli duetu składającego się z polskiego multiinstrumentalisty oraz brytyjskiego wokalisty. Potem, na zakończenie, do tańca wszystkich porwał zespół Bitamina.Tuż przed tym, jak Smolik i Kev Fox weszli na scenę, portal gdansk.naszemiasto.pl, który jest patronem medialnym imprezy, rozmawiał z artystami.-Często, na takich koncertach zbiorowych, nie wiemy czy publiczność to ludzie, którzy przyszli posłuchać naszej muzy, czy innych. Więc pewnie część osób odkryje nas tu po raz pierwszy-powiedział Smolik- Jako duet jesteśmy dosyć młodym tworem, nagraliśmy razem dopiero jeden album- dodał.Ale na jednym panowie nie zamierzają poprzestać. - Jest plan na nową płytę. Niebawem wyjdzie EP-ka. Pracujemy dalej razem nad tym, by materiał był dobry- zdradził Kev Fox.Zarówno Smolik, jak i Kev Fox są związani z nadmorskimi klimatami.- Mieszkałem w Sopocie, więc do Gdańska wracam prawie jak do domu- powiedział Kev Fox.- A ja pochodzę ze Świnoujścia. Urodziłem się nad morzem, żyłem długo nad morzem, potem studiowałem w Szczecinie. Wracam tu z sentymentem- dodał Smolik.Cydr Lubelski Spragnieni Lata to cykl koncertów, latem plenerowych, a zimą klubowych, prezentujących najnowsze projekty młodych polskich muzyków. W kolejnych edycjach trasy biorą udział artyści zmieniający scenę muzyczną, bezkompromisowi, niezależni, mający świetny kontakt z publicznością i gwarantujący ogromną porcję pozytywnej energii. Do tej pory w przedsięwzięcie zaangażowali się: Natalia Przybysz, Tymon Tymański, Marika, L.U.C, Skubas, Julia Marcell, Xxanaxx, Rita Pax, The Dumplings, Gooral, Natalia Grosiak, Krzysztof Zalewski.