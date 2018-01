Szybkie tempo życia sprawia, że urządzenia elektroniczne stają się nieodłącznym elementem codzienności. Stanowią centrum zarządzania naszym światem – to komfort, z którego nie chcemy rezygnować. Jednocześnie nie pozostają bez wpływu na nasze zdrowie. Smartfon, laptop, tablet – cyfrowych urządzeń w naszym życiu jest coraz więcej. Choć lubimy takie życie i sami je wybieramy, to – jak wskazują badania – aż 8 na 10 młodych osób, należących do pokolenia millenialsów, skarży się na symptomy wskazujące na przemęczenie oczu, związane z korzystaniem z urządzeń cyfrowych.Te liczby mówią same za siebie! Długotrwałe korzystanie z nowoczesnych urządzeń może prowadzić do syndromu. Ból oczu, łzawienie, uczucie suchych oczu, a nawet bóle głowy, szyi i pleców – to typowe objawy, a więc… Jak ich uniknąć?Aby walczyć z objawami CZW, warto robić regularne przerwy podczas korzystania z urządzeń cyfrowych. Jak się okazuje, w trakcie pracy z urządzeniami cyfrowymi zalecane jest częste mruganie, które pomaga zapobiegać uczuciu suchych oczu. Dzięki zachowaniu odpowiedniego dystansu między monitorem a oczami unikniemy dyskomfortu widzenia. Warto także zaopatrzyć się w soczewki kontaktowe, np. takie, których producentem jest firma, posiadające unikalny system optyczny. Pomaga on zapobiegać dolegliwościom związanym z przeciążeniem wzroku u osób, które przez długi czas skupiają wzrok na ekranie urządzenia elektronicznego, znajdującego się w bliskiej odległości.Chcesz wiedzieć więcej? Marka CooperVision, jeden ze światowych liderów w produkcji soczewek kontaktowych, stworzyła akcję, w ramach której podpowiada, jak zapobiegać objawom związanym z długotrwałym korzystaniem z urządzeń cyfrowych. Polub fanpage facebook.com/CooperVisionPL i wejdź na stronę www.cyfroweniezmeczeniewzroku.pl , aby dowiedzieć się więcej!Znajdź 5 szczegółów, którymi różnią się poniższe obrazki, zaznacz je i wyślij oznaczone zdjęcie na adres e-mailowy: konkurs@poczta.multipr.pl Pierwsza poprawna odpowiedź zostanie nagrodzona bezpłatnym dopasowaniem soczewek we wskazanym salonie optycznym, wraz z kompletem soczewek od CooperVision – na 6 miesięcy! Zwycięzcę konkursu poinformujemy o szczegółach wygranej drogą e-mailową w dniu rozstrzygnięcia akcji. Regulamin konkursu: http://bit.ly/2GaQWmc Uwaga: w tytule e-maila podaj miasto, w którym mieszkasz.